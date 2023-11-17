Ученые узнали о неожиданных последствиях глобального потепления

Исследователи узнали, что в результате спровоцированного человечеством глобального потепления рост уровня мирового океана будет происходить неравномерно, что приведет к катастрофическим последствиям в определенных регионах мира.

Что известно о катастрофических последствиях роста уровня мирового океана

В материале издания отмечается, что из-за неравномерного увеличения уровня мирового океана наиболее катастрофические последствия последуют районы планеты, которые находятся ближе к экватору.

Потеря полярного льда приведет к глубоким изменениям в гравитации и форме Земли, что, в свою очередь, создаст драматические отличия в том, куда потечет океанская вода, говорится в материале издания со ссылкой на выводы ученых. Поделиться

Отмечается, что исследование было проведено группой ученых на Сейшельских островах.

Благодаря своим географическим особенностям этот архипелаг можно считать своеобразным мерилом, по которому ученые могут проследить изменения уровня океана в течение тысяч и тысяч лет.

На территории островов ученые нашли окаменевшие останки кораллов на скалах, поднимающихся на десятки метров над уровнем моря.

Из-за того, что кораллы живут только в воде, а сам архипелаг геологически стабильным, эти находки дают надежные свидетельства того, как поднимался и опускался уровень самого океана.

По результатам радиоуглеродного анализа окаменевших останков кораллов, найденных на разных высотах, ученым удалось выяснить их возраст.

В условиях глобального потепления, вызванного естественными причинами в прошлые эпохи, уровень океана мог меняться иногда очень быстрыми темпами – десятки метров в 100 лет.

По словам ученых, в таких условиях подавляющему большинству островных государств грозит исчезновение.

В частности, Сейшельские острова также находятся под угрозой исчезновения под водой из-за того, что находятся довольно низко над уровнем моря.

Но проблема Сейшелов не только в высоте над уровнем моря, но и в том, что они расположены близко к экватору. Именно эту часть планеты океан будет сильнее заливать.

Исследователям удалось узнать, что из-за стремительного и масштабного таяния полярного льда высвобождаются большие объемы воды, которые повышают уровень мирового океана, однако пока на полюсах существует лед, он держит земную поверхность ближе к ядру.

Однако из-за таяния льда приполярные части земной коры освобождаются от "груза" и наоборот поднимаются выше уровня океана.