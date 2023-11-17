Ученые узнали о неожиданных последствиях глобального потепления

Исследователи узнали, что в результате спровоцированного человечеством глобального потепления рост уровня мирового океана будет происходить неравномерно, что приведет к катастрофическим последствиям в определенных регионах мира.
Что известно о катастрофических последствиях роста уровня мирового океана
В материале издания отмечается, что из-за неравномерного увеличения уровня мирового океана наиболее катастрофические последствия последуют районы планеты, которые находятся ближе к экватору.
Отмечается, что исследование было проведено группой ученых на Сейшельских островах.
Благодаря своим географическим особенностям этот архипелаг можно считать своеобразным мерилом, по которому ученые могут проследить изменения уровня океана в течение тысяч и тысяч лет.
На территории островов ученые нашли окаменевшие останки кораллов на скалах, поднимающихся на десятки метров над уровнем моря.
Из-за того, что кораллы живут только в воде, а сам архипелаг геологически стабильным, эти находки дают надежные свидетельства того, как поднимался и опускался уровень самого океана.
По результатам радиоуглеродного анализа окаменевших останков кораллов, найденных на разных высотах, ученым удалось выяснить их возраст.
В условиях глобального потепления, вызванного естественными причинами в прошлые эпохи, уровень океана мог меняться иногда очень быстрыми темпами – десятки метров в 100 лет.
По словам ученых, в таких условиях подавляющему большинству островных государств грозит исчезновение.
В частности, Сейшельские острова также находятся под угрозой исчезновения под водой из-за того, что находятся довольно низко над уровнем моря.
Но проблема Сейшелов не только в высоте над уровнем моря, но и в том, что они расположены близко к экватору. Именно эту часть планеты океан будет сильнее заливать.
Исследователям удалось узнать, что из-за стремительного и масштабного таяния полярного льда высвобождаются большие объемы воды, которые повышают уровень мирового океана, однако пока на полюсах существует лед, он держит земную поверхность ближе к ядру.
Однако из-за таяния льда приполярные части земной коры освобождаются от "груза" и наоборот поднимаются выше уровня океана.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-