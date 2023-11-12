Вчені виявили зв'язок між нерегулярним сном і проблемами із серцем

Останні дослідження свідчать про значний вплив якості сну на здоров'я серця, зокрема про його зв'язок із фібриляцією передсердь (ФП). Фібриляція передсердь, що характеризується нерегулярним серцебиттям, являє собою ризик інсульту і серцевої недостатності, що робить її вкрай важливою для вивчення.

Який зв'язок між нерегулярним сном і проблемами із серцем

Дослідження показало, що навіть одна ніч недостатнього сну може збільшити ризик виникнення фібриляції наступного дня на 15%. За постійного недосипання цей ризик зростає, що може призвести лише до подовження нападів фібриляції.

Проведене дослідження підкреслює важливість уваги до якості сну під час лікування фібриляції. Грегорі М. Маркус, кардіолог, що спеціалізується на порушеннях серцевого ритму, наголошує на необхідності дотримання таких правил сну, як постійний час відходу до сну, відмова від стимуляторів пізнішого сну, регулювання температури для створення прохолодного середовища для сну і регулярна фізична активність.

У дослідженні взяли участь 419 осіб, які щодня реєстрували якість свого сну і використовували пристрої для моніторингу епізодів фібриляції.

Це перше дослідження, яке безпосередньо пов'язує поганий сон з фібриляцією, яке доповнює зростаючу кількість даних про найважливішу роль сну у здоров'ї серця. Воно дає змогу припустити, що поліпшення якості сну може стати ключовою стратегією зниження ризику розвитку фібриляції та пов'язаних із нею проблем зі здоров'ям.

Наслідки недосипу

Проблеми зі сном можуть спричиняти дратівливість та підвищену незграбність, а також більшу сприйнятливість до простудних і хронічних захворювань. Недосип навіть може позбавити вас радості від життя.

Проблеми зі сном часто зустрічаються у людей, які вже відчувають хронічний біль.

Але, у свою чергу, проблеми зі сном загострюють реакцію нервової системи на потенційно больові подразники та погіршують відчуття болю.

Звичайно, що втрата сну погіршує багато речей, проте шляхи, через які люди відчувають головний біль і біль у тілі після недосипу, не були чітко визначені.