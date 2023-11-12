Ученые обнаружили связь между нерегулярным сном и проблемами с сердцем

Последние исследования свидетельствуют о значительном влиянии качества сна на здоровье сердца, в частности, о его связи с фибрилляцией предсердий (ФП). Фибрилляция предсердий, характеризующаяся нерегулярным сердцебиением, представляет собой риск инсульта и сердечной недостаточности, что делает ее крайне важной для изучения.

Какая связь между нерегулярным сном и проблемами с сердцем

Исследование показало, что даже одна ночь недостаточного сна может увеличить риск возникновения фибрилляции на следующий день на 15%. При постоянном недосыпании этот риск возрастает, что может привести только к удлинению приступов фибрилляции.

Проведенное исследование подчеркивает важность внимания к качеству сна при лечении фибрилляции. Грегори М. Маркус, кардиолог, специализирующийся на нарушениях сердечного ритма, подчеркивает необходимость соблюдения таких правил сна, как постоянное время отхода ко сну, отказ от стимуляторов более позднего сна, регулирование температуры для создания прохладной среды для сна и регулярная физическая активность.

В исследовании приняли участие 419 человек, ежедневно регистрировавших качество своего сна и использовавших устройства для мониторинга эпизодов фибрилляции.

Это первое исследование, непосредственно связывающее плохой сон с фибрилляцией, дополняющее растущее количество данных о важнейшей роли сна в здоровье сердца. Оно позволяет предположить, что улучшение качества сна может стать ключевой стратегией снижения риска развития фибрилляции и связанных с ней проблем со здоровьем.

Последствия недосыпа

Проблемы со сном могут вызвать раздражительность и повышенную неловкость, а также большую восприимчивость к простудным и хроническим заболеваниям. Недосып даже может избавить вас от радости от жизни.

Проблемы со сном часто встречаются у людей, уже испытывающих хроническую боль.

Но, в свою очередь, проблемы со сном обостряют реакцию нервной системы на потенциально болевые раздражители и усугубляют чувство боли.

Конечно, потеря сна ухудшает многие вещи, однако пути, через которые люди испытывают головную боль и боль в теле после недосыпи, не были четко определены.