Ученые создали беспроводное подкожное зарядное устройство — какова цель

Ученые создали беспроводное подкожное зарядное устройство

Китайские ученые разработали инновационное беспроводное зарядное устройство для подкожного использования, призванное улучшить биодеградированные системы доставки лекарств. Эта разработка представляет собой прототип, который одновременно является биоразлагаемым и гибким, что отличает его от предыдущих аналогов, пишет BGR.

Традиционные биоразлагаемые источники энергии были недостаточными для биомедицинских применений, не имея необходимой мощности. Однако в новом устройстве биоразлагаемость успешно сочетается с достаточной мощностью. По словам ученых, он обладает высокой энергоемкостью и совместимостью с тканями человека: мягкость и гибкость позволяют ему повторять контуры органов и тканей.

Существенным преимуществом биоразлагаемого зарядного устройства является возможность снизить необходимость проведения дополнительных операций по замене или подзарядке аккумулятора, как это происходит в случае с небиоразлагаемыми вариантами. Устройство состоит из магниевой катушки и цепи, ведущей к модулю накопления энергии. В этом модуле в отличие от традиционных батарей, использующих химические накопители энергии, для непосредственного накопления электрической энергии используются гибридные цинк-ионные суперконденсаторы.

Хотя настоящее изобретение открывает большие перспективы для будущего биомедицинских устройств, оно пока находится на ранней стадии разработки. Масштабирование его для более широкого применения в медицине по всему миру — задача, которую исследователи продолжают решать.

Помимо применения в медицине, технология может также революционизировать способы зарядки повседневных беспроводных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Переход к более устойчивым и эффективным решениям в сфере энергетики свидетельствует о широком спектре инновационных энергетических решений, находящихся в стадии изучения.