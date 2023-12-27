Компанія LG представила домашнього ШІ-робота
Категорія
Технології
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Компанія LG представила домашнього ШІ-робота

ШІ-робот
Джерело:  FA

Новинка від LG використовує технології штучного інтелекту та машинного навчання, щоб надавати користувачам різноманітні послуги та функції, пов’язані з управлінням домом, спілкуванням, безпекою та розвагами.

LG представила робота-помічника LG Smart Home AI Agent

Компанія LG анонсувала новий продукт у сфері розумного дому — компактного робота-помічника LG Smart Home AI Agent.

Про це повідомляє FoneArena.

Ця новинка використовує технології штучного інтелекту та машинного навчання, щоб надавати користувачам різноманітні послуги та функції, пов’язані з управлінням домом, спілкуванням, безпекою та розвагами.

LG Smart Home AI Agent — це двоколісний робот, який може пересуватися по будинку, взаємодіяти з розумними пристроями та IoT-сенсорами, а також вивчати особливості будинку та потреби його мешканців.

В основі робота лежить платформа Qualcomm Robotics RB5, яка забезпечує високу продуктивність, енергоефективність та підтримку різних мережевих протоколів.

Однією з ключових особливостей робота LG Smart Home AI Agent є його мультимодальна технологія штучного інтелекту, яка поєднує функції розпізнавання голосу та зображень, а також можливість обробки природної мови.

Завдяки цьому робот може спілкуватися з користувачами, розуміти їхній контекст та наміри, а також демонструвати різні емоції за допомогою рухів та звуків.

Компанія LG поки що не повідомила про вартість та дату виходу робота-помічника LG Smart Home AI Agent на ринок.

Виробник має намір продемонструвати новинку на міжнародній виставці електроніки CES 2024, яка відбудеться з 9 по 12 січня в Лас-Вегасі.

Що відомо про атаку робота на заводі Tesla

За словами свідків, робот, який був розроблений для переміщення алюмінієвих деталей автомобіля, затиснув інженера та встромив свої металеві кігті йому в спину та руку.

Інженер займався програмним забезпеченням, яке керує роботами, що повинні вирізати автомобільні деталі зі щойно відлитих шматків алюмінію.

У той час як двоє роботів були вимкнені, щоб інженер та його команда могли працювати на машинах, третій випадково залишили увімкненим — що призвело до атаки.

Інцидент, у результаті якого жертва отримала «відкриту рану» на лівій руці, знайшли у звіті про травми за 2021 рік, поданому до регуляторних органів.

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