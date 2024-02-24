Компания Space Perspective представила самую большую капсулу для полетов в космос

Компания Space Perspective намерена совершить революцию в том, как люди воспринимают космос.

Space Perspective представила самую большую капсулу для полетов человека в космос

Американская компания Space Perspective намерена доставлять космических туристов на высоту 32 км, где еще по факту космоса нет, то есть часть стратосферы Земли. Однако с этой высоты можно будет насладиться удивительным видом на нашу планету и космос. И все это компания планирует сделать с помощью высокотехнологичных космических шаров. Недавно компания опубликовала снимки готовой испытательной капсулы Spaceship Neptune, получившей название Excelsior.

Компания Space Perspective заявляет, что она намерена совершить революцию в том, как люди воспринимают космос и представляет капсулу Excelsior как самую большую когда-либо созданную космическую капсулу, предназначенную для полетов человека.

В этой капсуле есть бар, мягкие кресла, лаунж-зона, Wi-Fi и даже настоящий туалет. Сферическая капсула диаметром 4,9 метра и объемом более 60 кубометров устанавливает новые стандарты в космических путешествиях. Дело в том, что капсула почти вдвое больше космических кораблей SpaceShip Two от компании Virgin Galactic и New Shepard от компании Blue Origin и примерно вчетверо больше корабля Crew Dragon от компании SpaceX.

Капсула обладает большими окнами для панорамного пейзажа и инновационной технологией, которая защищает от вредного излучения и регулирует внутреннюю температуру. Капсула рассчитана на 8 космических туристов.

В отличие от других компаний, занимающихся космическим туризмом и использующих для этого ракеты-носители, сферическая капсула крепится к гигантскому воздушному шару, наполненному водородом. Капсула будет подниматься с помощью воздушного шара со скоростью около 20 км/ч. Поделиться

Само путешествие на высоту 32 км и спуск назад будет занимать 6 часов, но в течение 2 часов капсула будет парить в стратосфере. Благодаря огромным окнам туристы получат великолепный вид не только на Землю, но и на настоящий космос. При подъеме туристы смогут видеть на расстоянии до 800 км по всем направлениям, а на максимальной высоте они увидят полную черноту космоса и кривизну Земли.

Испытательный полет капсулы намечен на конец этого года, а полноценные туристические полеты должны начаться уже в 2025 году.

Сколько стоит билет на такое путешествие? Стоимость одного космического туриста составляет 125 тысяч долларов. При этом согласно заявлению компании Space Perspective уже продано 1750 билетов. До конца 2024 года компания планирует продать еще более 2000 билетов.

Разработка воздушного шара, который будет поднимать капсулу, уже завершена, а корабль Marine Spaceport Voyager, являющийся стартовой площадкой для запусков в океане, уже находится на завершающей стадии подготовки.