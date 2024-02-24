Компанія Space Perspective представила найбільшу капсулу для польотів в космос

Компанія Space Perspective має намір зробити революцію в тому, як люди сприймають космос.

Space Perspective представила найбільшу капсулу для польотів людини в космос

Американська компанія Space Perspective має намір доставляти космічних туристів на висоту 32 км, де ще за фактом космосу немає, тобто це частина стратосфери Землі. Проте з цієї висоти можна буде насолодитися дивовижним видом на нашу планету і космос. І все це компанія планує зробити за допомогою високотехнологічних космічних куль. Нещодавно компанія опублікувала знімки готової випробувальної капсули Spaceship Neptune, яка отримала назву Excelsior.

Компанія Space Perspective заявляє, що вона має намір зробити революцію в тому, як люди сприймають космос і представляє капсулу Excelsior як найбільшу коли-небудь створену космічну капсулу, призначену для польотів людини.

У цій капсулі є бар, м'які крісла, лаунж-зона, Wi-Fi і навіть справжній туалет. Сферична капсула діаметром 4,9 метра та об'ємом понад 60 кубічних метрів встановлює нові стандарти в космічних подорожах. Річ у тім, що капсула майже вдвічі більша за космічні кораблі SpaceShip Two від компанії Virgin Galactic і New Shepard від компанії Blue Origin і приблизно вчетверо більша за корабель Crew Dragon від компанії SpaceX.

Капсула має великі вікна для панорамного краєвиду та інноваційну технологію, яка захищає від шкідливого випромінювання і регулює внутрішню температуру. Капсула розрахована на 8 космічних туристів.

На відміну від інших компаній, які займаються космічним туризмом і використовують для цього ракети-носії, сферична капсула кріпиться до гігантської повітряної кулі, наповненої воднем. Капсула підніматиметься за допомогою повітряної кулі зі швидкістю приблизно 20 км/год. Поширити

Сама подорож на висоту 32 км і спуск назад займатиме 6 годин, але впродовж 2 годин капсула ширятиме в стратосфері. Завдяки величезним вікнам туристи отримають чудовий краєвид не тільки на Землю, а й на справжній космос. Під час підйому туристи зможуть бачити на відстані до 800 км у всіх напрямках, а на максимальній висоті вони побачать повну чорноту космосу і кривизну Землі.

Випробувальний політ капсули заплановано на кінець цього року, а повноцінні туристичні польоти мають розпочатися вже 2025 року.

Скільки ж коштує квиток на таку подорож? Вартість для одного космічного туриста становить 125 тисяч доларів. При цьому, згідно із заявою компанії Space Perspective, уже продано 1750 квитків. До кінця 2024 року компанія планує продати ще понад 2000 квитків.

Розробку повітряної кулі, яка підніматиме капсулу, вже завершено, а корабель Marine Spaceport Voyager, що буде стартовим майданчиком для запусків в океані, вже перебуває на завершальній стадії підготовки.