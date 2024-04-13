Китай створив Росії серйозну проблему у сфері виробництва зброї
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Китай створив Росії серйозну проблему у сфері виробництва зброї

Прапор КНР
Джерело:  online.ua

Китай обмежив Росії поставки власних компонентів, які країна-агресорка використовує для виробництва зброї і її застосування у злочинній війні проти України. 

Що відомо про введенні Китаєм обмеження для Росії у сфері виробництва озброєнь

Зазначається, що з кінця березня цього року банки КНР почали блокувати розрахунки російських компаній за компоненти, необхідні для створення електроніки.

Підкреслюється, що мова йде про процесори, системи зберігання даних.

Співрозмовники російських видань зазначають, що проблеми почали виникати ще в грудні минулого року, але тоді це переважно стосувалось вже готової продукції.

Компаніям у Росії через відсутність поставок китайської електроніки загрожує затримка виробництва.

Китай, по суті, монополіст у компонентній базі. Майже 100% світового обсягу компонентів для складання електроніки перебуває на їхньому боці, — пояснюють аналітики російських видань.

Що відомо про проблеми із продажем Росії компонентів з Китаю

Журналісти також дізналися, що російські виробники електроніки від китайських партнерів із кінця минулого місяця отримують листи, в яких йдеться, що через банки Китаю не проходить оплата від юросіб із РФ.

За словами президента митно-логістичного брокера KBT Юлії Шльонської, приблизно з лютого почала наростати загальна проблема з платежами китайській стороні, і у квітні вона "досягла апогею".

Керівник підкреслила, що у понад 50% імпортерів платежі не доходять до одержувачів у Китаї, і на це не впливає, наприклад, чи перебуває товар під санкціями, чи ні.

Шльонська сказала, що відвантаження товару з Китаю з цієї причини впало приблизно втричі.

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