Китай ограничил России поставки собственных компонентов, используемых страной-агрессоркой для производства оружия и его применения в преступной войне против Украины.

Что известно о введении Китаем ограничений для России в сфере производства вооружений

С конца марта этого года банки КНР начали блокировать расчеты российских компаний за компоненты, необходимые для создания электроники.

Подчеркивается, что речь идет о процессорах, системах хранения данных.

Собеседники российских изданий отмечают, что проблемы начали возникать еще в декабре прошлого года, но тогда это в основном касалось уже готовой продукции.

Компаниям в России из-за отсутствия поставок китайской электроники грозит задержка производства.

Китай, в сущности, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне, — объясняют аналитики российских изданий. Поделиться

Что известно о проблемах с продажей компонентов России из Китая.

Журналисты также узнали, что российские производители электроники от китайских партнеров с конца прошлого месяца получают письма, в которых говорится, что через банки Китая не проходит оплата от юрлиц из РФ.

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, примерно с февраля начала нарастать общая проблема с платежами китайской стороне, и в апреле она "достигла апогея".

Руководитель подчеркнула, что более 50% импортеров платежи не доходят до получателей в Китае, и на это не влияет, например, находится товар под санкциями или нет.

Шленская сказала, что отгрузка товара из Китая по этой причине упала примерно втрое.