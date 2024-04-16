Си Цзиньпин выдвинул новое требование Зеленскому и Путину

По словам главы КНР Си Цзиньпина, он поддерживает проведение мирной конференции с целью урегулирования "украинского кризиса", однако требует, чтобы в нем приняли участие представители команд Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Китай хочет провести мирную конференцию с участием России и Украины

Что важно понимать, власти КНР никогда не называли войну в Украине "войной" и используют словосочетание "украинский кризис".

Си Цзиньпин продолжает утверждать, что его страна поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны — ред.).

Мы выступаем за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных вариантов и готовы поддерживать тесную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами. Си Цзиньпин Президент Китая

Свое требование глава КНР озвучил в ходе встречи с немецким лидером Олафом Шольцем.

Си Цзиньпин описал свое видение завершения российско-украинской войны

По мнению президента Китая, с целью восстановления мира в Украине следует придерживаться нескольких моментов:

сконцентрироваться на общей ситуации мира и стабильности, не преследовать эгоистические интересы; охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь; создавать условия для восстановления мира, а не способствовать дальнейшей интенсификации конфликтов; снизить негативное влияние на мировую экономику и воздержаться от дестабилизации глобальной промышленной цепи поставок.

По словам журналистов, после завершения официальных переговоров лидеры Китая и Германии прогулялись и пообедали вместе.

Кроме того, указано, что во время встречи присутствовал министр иностранных дел Китая Ван.