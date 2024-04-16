Си Цзиньпин выдвинул новое требование Зеленскому и Путину

По словам главы КНР Си Цзиньпина, он поддерживает проведение мирной конференции с целью урегулирования "украинского кризиса", однако требует, чтобы в нем приняли участие представители команд Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Китай хочет провести мирную конференцию с участием России и Украины
Что важно понимать, власти КНР никогда не называли войну в Украине "войной" и используют словосочетание "украинский кризис".
Си Цзиньпин продолжает утверждать, что его страна поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса (войны — ред.).
Свое требование глава КНР озвучил в ходе встречи с немецким лидером Олафом Шольцем.
Си Цзиньпин описал свое видение завершения российско-украинской войны
По мнению президента Китая, с целью восстановления мира в Украине следует придерживаться нескольких моментов:
сконцентрироваться на общей ситуации мира и стабильности, не преследовать эгоистические интересы;
охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь;
создавать условия для восстановления мира, а не способствовать дальнейшей интенсификации конфликтов;
снизить негативное влияние на мировую экономику и воздержаться от дестабилизации глобальной промышленной цепи поставок.
По словам журналистов, после завершения официальных переговоров лидеры Китая и Германии прогулялись и пообедали вместе.
Кроме того, указано, что во время встречи присутствовал министр иностранных дел Китая Ван.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-