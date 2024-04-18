Підготовка замаху на Зеленського. Українські та польські спецслужби затримали агента Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Підготовка замаху на Зеленського. Українські та польські спецслужби затримали агента Росії

СБУ
Зеленський

Громадянин Польщі збирав і передавав Росії інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясенка. Це повинно було допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Агент РФ планував замах на Зеленського у Польщі

Українські та польські спецслужби змогли викрити й затримати агента Росії, який допомагав підготуватися до можливого замаху на президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе скоєння замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося в межах надання міжнародно-правової допомоги.

Завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура висунула йому обвинувачення в "готовності діяти на користь іноземної спецслужби". Сьогодні за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі.

Не перша спроба замаху на Зеленського

У серпні минулого року в Миколаївській області затримали поплічницю Росії, яка готувала замах на президента Зеленського.

Пізніше представник Держдепартаменту Метью Міллер сказав, що США спостерігають шпигунську та розвідувальну активність РФ в Україні та підтримують зусилля нашої держави щодо притягнення до відповідальності людей, які готують замахи на керівництво країни.

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