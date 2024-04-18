Подготовка покушения на Зеленского. Украинские и польские спецслужбы задержали агента России

Гражданин Польши собирал и передавал России информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенко. Это должно было помочь российским спецслужбам спланировать возможное покушение на президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания на территории Польши.

Агент РФ планировал покушение на Зеленского в Польше

Украинские и польские спецслужбы смогли разоблачить и задержать агента России, который помогал подготовиться к возможному покушению на президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сотрудники СБУ и украинские прокуроры проинформировали польских коллег о возможном совершении покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу. Это происходило в рамках международно-правовой помощи.

Завербованного агента спецслужб РФ удалось идентифицировать и задержать на территории Польши.

Польская прокуратура предъявила ему обвинение в "готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы". Сегодня по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей. Поделиться

Расследование проводится Агентством внутренней безопасности под наблюдением Национальной прокуратуры Польши.

Не первая попытка покушения на Зеленского

В августе прошлого года в Николаевской области задержали приспешницу России, которая готовила покушение на президента Зеленского.

Позже представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сказал, что США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине и поддерживают усилия нашего государства по привлечению к ответственности людей, готовящих покушения на руководство страны.