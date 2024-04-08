Два агента РФ получили тюремные сроки за корректировку огня в Донецкой области

Россия завербовала двух человек из Славянска и Краматорска Донецкой области для передачи информации об украинской армии. За это суд отправил информаторов в тюрьму.

Корректировщики российского огня получили тюремные сроки в Украине

Оба жителя Донецкой области оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения РФ.

В поле зрения агрессора они попали из-за своих антиукраинских комментариев в российских Telegram-каналах.

Для выполнения враждебных указаний злоумышленники обходили местность, где скрыто фотографировали объекты сил обороны и следили за их перемещением.

Кроме того, информатор из Славянска обустроила в собственной квартире "наблюдательный пункт", чтобы отслеживать направления движения украинских войск.

Безработные житель Краматорска и жительница Славянска разведывали для оккупантов места дислокации боевых подразделений ВСУ вблизи райцентров.

В первую очередь, информаторы пытались выявить и передать агрессору геолокации огневых позиций украинской артиллерии, в частности реактивных артсистем HIMARS. Поделиться

По координатам информаторов агрессор планировал осуществить прицельные ракетно-пушечные удары по личному составу, вооружению и боеприпасам ВСУ. Для коммуникации с оккупантами использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

Информаторов своевременно разоблачили и задержали в результате контрдиверсионных мер осенью 2022 и 2023 годов.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по факту "несанкционированного распространения информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения".

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил задержанному мужчине 11 лет тюрьмы, а женщине — 8 лет лишения свободы.

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В СБУ сообщают, что предотвратили российский авиаудар по новым линиям обороны на приграничные Сумской области.

Россияне планировали ударить по украинским укрепрайонам управляемыми авиабомбами.

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Задержанный пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар.