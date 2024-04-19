Зеленский в Днепре посетил место российского удара и провел совещание
Категория
Украина
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Зеленский в Днепре посетил место российского удара и провел совещание

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля посетил в Днепре пятиэтажное здание, поврежденное в результате ночного массированного российского ракетного обстрела.

Зеленский посетил Днепр

Президенту доложили о ликвидации последствий удара РФ. В доме полностью разрушены два этажа.

Также пострадали соседние строения и вокзал. Для людей на месте развернули два пункта психологической помощи.

Поблагодарил сегодня и спасателей, ликвидирующих последствия российского ракетного удара по Днепру. Очень важно, чтобы каждый нуждающийся в помощи сейчас получал ее, — отметил Зеленский.

В Днепре также повреждено локомотивное депо. В населенных пунктах области разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Ракетная атака РФ по Днепропетровщине 19 апреля

Утром 19 апреля войска РФ нанесли по Украине ракетный удар. Над Днепропетровской областью уничтожили 11 ракет.

Повреждения зафиксировали в Днепре, Синельниково, Павлограде, Кривом Роге.

В результате атаки по Днепропетровской области погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка. Еще 34 человека пострадали, в том числе 1 ребенок.

РФ целенаправленно ударила по железнодорожной инфраструктуре региона. Среди погибших в регионе сотрудница «Укрзализныци», ранены 7 железнодорожников.

20 апреля в Днепре объявлен Днем траура.

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