Зеленський у Дніпрі відвідав місце російського удару і провів нараду

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня відвідав у Дніпрі п’ятиповерховий будинок, що був пошкоджений унаслідок нічного масованого російського ракетного обстрілу.

Зеленський відвідав Дніпро

Президенту доповіли про ліквідацію наслідків удару РФ. У будинку повністю зруйновані два поверхи.

Також постраждали сусідні будівлі та вокзал. Для людей на місці розгорнули два пункти психологічної допомоги.

Подякував сьогодні й рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру. Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її, — зазначив Зеленський. Поширити

У Дніпрі також пошкоджене локомотивне депо. У населених пунктах області зруйнована низка об’єктів інфраструктури.

Ракетна атака РФ по Дніпропетровщині 19 квітня

Зранку 19 квітня війська РФ нанесли по Україні ракетного удару. Над Дніпропетровської областю знищили 11 ракет.

Пошкодження зафіксували у Дніпрі, Синельниковому, Павлограді, Кривому Розі тощо.

Унаслідок атаки по Дніпропетровській області загинуло загинуло 7 осіб, серед яких 2 дитини. Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.

РФ цілеспрямовано вдарила по по залізничній інфраструктурі регіону. Серед загиблих у регіоні — співробітниця «Укрзалізниці», поранено 7 залізничників.

20 квітня у Дніпрі оголошено Днем жалоби.