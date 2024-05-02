За словами військових 115 окремої механізованої бригади ЗСУ, окупаційна армія РФ щодня скидала до 30 авіабомб КАБ та обстрілювала позиції українських оборонців в районі Очеретиного. Попри це Сили оборони стримували атаки противника.

Що відомо про відступ українських військових з Очеретиного

Бійці бригади зазначають, що тримали лінію оборони між населеними пунктами Очеретине та Керамік.

Противник щоденно здійснював по позиціях бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, наносив удари "Градами", мінометами, та великою кількістю FPV дронів, скиди з дронів, в тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього певна кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом, — йдеться у повідомленні бійців 115 ОМБ. Поширити

Зазначається, що попри постійні обстріли бійці бригади вели бої із ворогом, який у 10-15 разів перевищував їх за чисельністю особового складу.

Які задачі виконувала 115 бригада в районі Очеретиного

Підкреслюється, що оборонці виграли час, щоб інша бригада закріпилась на більш підготовлених позиціях в районі Очеретиного.

Бійці щоденно знищували величезну кількість живої сили противника, але, не дивлячись на свої втрати, ворог кидав все нові та нові сили на штурм наших позицій, змінивши тактику штурмових дій: якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямку в одній штурмовій групі використовував до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли по двох або трьох напрямках, — підкреслюють у 115 бригаді. Поширити

Під час наступу на Очеретине росіяни провели ротацію трьох бригад — це вказує на кількість кинутого на прорив особового складу, який був знищений 115-ю бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв.

Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.