За словами військових 115 окремої механізованої бригади ЗСУ, окупаційна армія РФ щодня скидала до 30 авіабомб КАБ та обстрілювала позиції українських оборонців в районі Очеретиного. Попри це Сили оборони стримували атаки противника.
Що відомо про відступ українських військових з Очеретиного
Бійці бригади зазначають, що тримали лінію оборони між населеними пунктами Очеретине та Керамік.
Зазначається, що попри постійні обстріли бійці бригади вели бої із ворогом, який у 10-15 разів перевищував їх за чисельністю особового складу.
Які задачі виконувала 115 бригада в районі Очеретиного
Підкреслюється, що оборонці виграли час, щоб інша бригада закріпилась на більш підготовлених позиціях в районі Очеретиного.
Під час наступу на Очеретине росіяни провели ротацію трьох бригад — це вказує на кількість кинутого на прорив особового складу, який був знищений 115-ю бригадою ЗСУ в ході оборонних боїв.
Під час наступу противник постійно вводив свіжі сили, які знищувалися переважно невеликою кількістю українських бійців.
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