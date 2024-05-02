Авиация ВСУ нанесла удары по 9 районам сосредоточения подразделений армии РФ

Ракетными войсками украинской армии нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 артиллерийской системе и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 02.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За сутки зафиксировано 106 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Дергачи, Липцы и Рублене в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 9 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Новоегоровка, Кисловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 12 атак в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области; населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 19 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 31 атаку в районах населенных пунктов Архангельское, Сокол, Семеновка, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеньевка и Новоселовка Первой Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших защитников в районе Работиного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка и Старомайорское Донецкой области; Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красный Маяк, Ольговка, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Новотягинка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 складам боеприпасов, 1 артиллерийской системе и 1 зенитно-ракетному комплексу российской армии.