Между ВСУ и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений за сутки

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на Авидиевском и Новопавловском направлениях.

Удары ВСУ по оккупантам

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления БпЛА и 1 району сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на востоке и юге

На Купянском направлении украинскими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак, совершенных противником в районах населенных пунктов Грековка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирное, Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Калиново, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг, при поддержке авиа, занимаемых рубежей

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг в течение суток совершил 5 безуспешных атак на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области на левобережье Днепра.