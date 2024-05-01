Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что украинским военным удалось вернуть утраченные позиции в Кременной, а оккупационная армия РФ пытается вести наступление в районе Авдеевки и Роботиного.

Что происходит на фронте на востоке Украины

Аналитики ссылаются на заявления руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, по словам которого, за последние 10 месяцев на северной границе Харьковской области действовало около 20 тыс российских оккупантов.

В общей сложности, как отметил Синегубов, в районе Купянская преступная армия РФ сосредоточила около 100 тыс военных.

В течение 30 апреля, как подчеркивают аналитики, позиционные бои продолжались в районах Купянска, Сватового и Кременной, однако подтвержденных изменений линии фронта зафиксировано не было.

При этом российские военные блоггеры заявляют о продвижении подразделений оккупационной армии РФ в центральную и юго-восточную Кисловку к юго-востоку от Купянска.

Однако аналитики подтверждают только продвижение врага в восточной части населённого пункта.

Позиционные бои также велись северо-западнее Сватового в районе Берестового, Крахмального и Стельмаховки; к западу от Сватового возле Копанок и Райгородки; юго-западнее Сватового около Твердохлебового, Новосергеевки, Новоегоровки, Грековки и Невского.

По информации украинского военного аналитика Константина Машовца, сразу несколько подразделений оккупационной армии пытаются вести наступление северо-восточнее Берестового со стороны Крахмального.

В то же время, как отмечают аналитики, украинским военным удалось вернуть утраченные позиции в Кременной.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 апреля, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной), отвоевывая позиции вдоль полосы в этом районе.

Позиционные бои продолжались к западу от Кременной в районе Тернов, Торского, Заречного; юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Аналитики подчеркивают, что в течение 30 апреля продолжались позиционные бои северо-восточнее Бахмута, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По информации Генштаба, ВСУ отразили вражеские атаки восточнее Северского в районе Верхнекаменского и к югу от Северска в районе Раздолевки.

Командование оккупационной армии заявляет о недавнем продвижении вблизи Временного Яра.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись на восточную сторону Северо-Донецко-Донбасского канала к югу от Временного Яра.

Бои продолжались у Нового микрорайона (восточная часть н.п. Часов Яр); восточнее Временного Яра у Ивановского; юго-восточнее Временного Яра возле Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка, Шумов и Южного.

Несколько "военкоров" утверждали, что авиация РФ продолжает наносить удары по микрорайону Канал (самая восточная часть н.п. Времен Яр).

В течение 30 апреля позиционные бои также продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако аналитики не зафиксировали подтвержденных изменений линии фронта.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 450 метров вдоль фронта шириной в километр на северо-восточной окраине Красногоровки (к западу от Донецка).

Аналитики не подтверждают эти заявления.

Боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки и Константиновки.

30 апреля войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский блогер утверждал, что подразделения российской 5-й танковой бригады якобы продвинулись до километра вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

Аналитики также не подтверждают эти заявления.

Российский блоггер утверждал, что подразделения российской 5-й танковой бригады якобы продвинулись до километра вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки в районе Приютного и Новодаровки.

Что известно о ситуации на юге Украины

Аналитики отмечают, что российские оккупанты недавно подтвердили наступление в районе Роботиного в Запорожской области.

На геолокационных кадрах, опубликованных 29 апреля, видно, как оккупанты штурмуют Роботино и устанавливают российский триколор в западной части населенного пункта.

Российские самолеты действуют на малых высотах у линии фронта, вероятно, пользуясь отсутствием украинских средств ПВО в этом районе.

Известный кремлевский "военкор" утверждал, что 2-й батальон 71-го мотострелкового полка якобы прорвал украинскую оборону в Роботино и заставил ВСУ отойти из населенного пункта.

Некоторые российские блоггеры рассказывали, что путинские войска вроде бы контролируют большую часть Роботиного, но северные окраины поселения являются спорной "серой зоной".

Несколько других российских блоггеров предупредили, что сообщения о значительных российских продвижениях в Работине преждевременны.

Аналитики ISW также не подтверждают, что российские оккупанты установили контроль над всей территорией Роботиного.

Аналитики оценивают, что россияне удерживают позиции в западном и юго-западном районах населенного пункта.

Бои также продолжались северо-западнее Вербового.

30 апреля войска РФ продолжали штурмовые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и островов в Днепре.

Спикер Южного оперативного командования ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что войска РФ безуспешно атаковали украинские позиции на Нестриге, острове на реке Днепр юго-западнее Херсона, и после потерь отступили.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ также безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Крынок.