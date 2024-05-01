Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українським військовим вдалось повернути втрачені позиції в районі Кремінної, а окупаційна армія РФ намагається вести наступ в районі Авдіївки та Роботиного.

Що відбувається на фронті на сході України

Аналітики посилаються на заяви керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, за словами якого, протягом останніх 10 місяців на північному кордоні Харківської області діяло близько 20 тис російських окупантів.

Загалом, як зазначив Синєгубов, в районі Куп’янська злочинна армія РФ зосередила близько 100 тис військових.

Протягом 30 квітня, як підкреслюють аналітики, позиційні бої тривали в районах Куп’янська, Сватового та Кремінної, однак підтверджених змін лінії фронту зафіксовано не було.

При цьому російські воєнні блогери заявляють про просування підрозділів окупаційної армії РФ в центральну та південно-східну Кислівку на південний схід від Куп’янська.

Однак аналітики підтверджують лише просування ворога у східній частині населеного пункту.

Позиційні бої також точились на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

За інформацією українського військового аналітика Костянтина Машовця, одразу кілька підрозділів окупаційної армії намагаються вести наступ на північний схід від Берестового з боку Крохмального.

У той же час, як зазначають аналітики, українським військовим вдалось повернути втрачені позиції в районі Кремінної.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 квітня, показують, що ЗСУ незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної), відвойовуючи позиції вздовж смуги в цьому районі.

Позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського, Зарічного; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Аналітики підкреслюють, що протягом 30 квітня тривали позиційні бої на північний схід від Бахмута однак без підтверджених змін лінії фронту.

За інформацією Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Командування окупаційної армії заявляє про нещодавнє просування поблизу Часового Яру.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, що окупанти просунулися на східну сторону Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу на південь від Часового Яру.

Бої тривали біля Нового мікрорайону (східна частина н.п. Часів Яр); на схід від Часового Яру біля Іванівського; на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка, Шумів і Південного.

Кілька "воєнкорів" стверджували, що авіація РФ продовжує завдавати ударів по мікрорайону Канал (найсхідніша частина н.п. Часів Яр).

Протягом 30 квітня позиційні бої також тривали на захід і південний захід від Донецька, однак аналітики не зафіксували підтверджених змін лінії фронту.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 450 метрів вздовж фронту шириною в кілометр на північно-східній околиці Красногорівки (на захід від Донецька).

Аналітики не мають підтвердження цим заявам.

Бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки.

30 квітня війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російський блогер стверджував, що підрозділи російської 5-ї танкової бригади нібито просунулися до кілометра поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

Аналітики також не мають підтвердження цих заяв.

Російський блогер стверджував, що підрозділи російської 5-ї танкової бригади нібито просунулися до кілометра поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки)

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного та Новодарівки.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Аналітики зазначають, що російські окупанти нещодавно підтвердили наступ в районі Роботиного у Запорізькій області.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 квітня, видно, як окупанти штурмують Роботине та встановлюють російський триколор у західній частині населеного пункту.

Російські літаки діють на малих висотах поблизу лінії фронту, ймовірно, користуючись відсутністю українських засобів ППО в цьому районі.

Відомий кремлівський "воєнкор" стверджував, що 2-й батальйон 71-го мотострілецького полку нібито прорвав українську оборону в Роботиному та змусив ЗСУ відійти з населеного пункту.

Деякі російські блогери розповідали, що путінські війська начебто контролюють більшу частину Роботиного, але північні околиці поселення є спірною "сірою зоною".

Декілька інших російських блогерів попередили, що повідомлення про значні російські просування в Роботиному передчасні.

Аналітики ISW також не підтверджують, що російські окупанти встановили контроль над всією територією Роботиного.

Аналітики оцінюють, що росіяни утримують позиції в західному та південно-західному районах населеного пункту.

Бої також тривали на північний захід від Вербового.

30 квітня війська РФ продовжували штурмові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та островів у Дніпрі.

Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що війська РФ безуспішно атакували українські позиції на Нестризі, острові на річці Дніпро на південний захід від Херсона, і після втрат відступили.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ також безуспішно атакували українські позиції поблизу Кринок.