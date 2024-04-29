За інформацією військового експерта порталу Defense Express Валерія Рябих, на території окупованого Росією Криму залишається близько 200 стратегічних об'єктів злочинної армії РФ, які мають бути знищені українськими військовими.
Що відомо про об’єкти армії РФ в окупованому Криму
Рябих зазначив, що окупований півострів наразі прикривають кілька потужних вузлів ППО.
Вони розміщені на ключових напрямках, одним з яких є місто Джанкой.
Він підкреслив, що найбільш потужний вузел ППО російських окупантів розташований на сході Криму, в районі Керчі.
За його словами, всі засоби, які виконують завдання з прикриття окупаційної армії РФ в Криму, мають бути знищені українськими військовими.
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Він припустив, що поступове придушення ППО на окупованому півострові українськими військовими змусить російських окупантів забирати авіацію, оскільки аеродроми втратять захист від повітряних атак.
Такий удар, додав експерт, має бути здійснений саме тоді, коли це буде найефективніше з точки зору втілення стратегічного задуму українського командування в життя.