За інформацією військового експерта порталу Defense Express Валерія Рябих, на території окупованого Росією Криму залишається близько 200 стратегічних об'єктів злочинної армії РФ, які мають бути знищені українськими військовими.

Що відомо про об’єкти армії РФ в окупованому Криму

Рябих зазначив, що окупований півострів наразі прикривають кілька потужних вузлів ППО.

Вони розміщені на ключових напрямках, одним з яких є місто Джанкой.

Ще подібні вузли знаходяться в районі мису Тарханкут, які мають прикривати, скажімо, південно-західну частину півострова від ударів з материкової частини України. Звісно, прикрита потужним вузлом ППО військово-морська база в Севастополі. І крім того, центральна частина прикривається також задля забезпечення діяльності ремонтних підрозділів і баз зберігання на території Криму, — додає аналітик. Поширити

Він підкреслив, що найбільш потужний вузел ППО російських окупантів розташований на сході Криму, в районі Керчі.

І в першу чергу, звісно що, він прикриває ту незаконну будівлю, яка зветься Керченським мостом, а також логістичні потужності і бази зберігання, що знаходяться в районі понтонної переправи, і взагалі морського порту "Керч", — пояснює Рябих. Поширити

За його словами, всі засоби, які виконують завдання з прикриття окупаційної армії РФ в Криму, мають бути знищені українськими військовими.

І тут одним з ключових засобів, який буде використовуватися, звісно, буде ракета ATACMS, — зазначає аналітик. Поширити

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Він припустив, що поступове придушення ППО на окупованому півострові українськими військовими змусить російських окупантів забирати авіацію, оскільки аеродроми втратять захист від повітряних атак.

І зараз, коли всі кажуть про один тип атаки, він може бути зовсім інший. А у випадку з самим Керченським мостом, звісно що, тут найефективнішим може буде комбінований удар, який буде поєднувати всі наявні сили та засоби, — прогнозує Рябих. Поширити

Такий удар, додав експерт, має бути здійснений саме тоді, коли це буде найефективніше з точки зору втілення стратегічного задуму українського командування в життя.