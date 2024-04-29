По информации военного эксперта портала Defense Express Валерия Рябых, на территории оккупированного Россией Крыма остаются около 200 стратегических объектов преступной армии РФ, которые должны быть уничтожены украинскими военными.

Что известно об объектах армии РФ в оккупированном Крыму

Рябых отметил, что оккупированный остров пока прикрывают несколько мощных узлов ПВО.

Они расположены по ключевым направлениям, одним из которых является город Джанкой.

Еще подобные узлы находятся в районе мыса Тарханкут, который должен прикрывать, скажем, юго-западную часть полуострова от ударов с материковой части Украины. Естественно, прикрыта мощным узлом ПВО военно-морская база в Севастополе. И, кроме того, центральная часть прикрывается также для обеспечения деятельности ремонтных подразделений и баз хранения на территории Крыма, — добавляет аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что наиболее мощный узел ПВО российских окупантов расположен на востоке Крыма, в районе Керчи.

И в первую очередь, конечно, он прикрывает то незаконное здание, которое называется Керченским мостом, а также находящиеся в районе понтонной переправы логистические мощности и базы хранения, и вообще морского порта "Керчь", — объясняет Рябых. Поделиться

По его словам, все средства, выполняющие задачи по прикрытию оккупационной армии РФ в Крыму, должны быть уничтожены украинскими военными.

И здесь одним из ключевых средств, которое будет использоваться, конечно, будет ракета ATACMS, — отмечает аналитик. Поделиться

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Он предположил, что постепенное подавление ПВО на оккупированном полуострове украинскими военными заставит российских окупантов забирать авиацию, поскольку аэродромы потеряют защиту от воздушных атак.

И сейчас, когда все говорят об одном типе атаки, он может быть совсем другой. А в случае с самим Керченским мостом, конечно, здесь самым эффективным может быть комбинированный удар, который будет совмещать все имеющиеся силы и средства, прогнозирует Рябых. Поделиться

Такой удар, добавил эксперт, должен быть нанесен именно тогда, когда это будет наиболее эффективно с точки зрения воплощения стратегического замысла украинского командования в жизнь.