По информации военного эксперта портала Defense Express Валерия Рябых, на территории оккупированного Россией Крыма остаются около 200 стратегических объектов преступной армии РФ, которые должны быть уничтожены украинскими военными.
Что известно об объектах армии РФ в оккупированном Крыму
Рябых отметил, что оккупированный остров пока прикрывают несколько мощных узлов ПВО.
Они расположены по ключевым направлениям, одним из которых является город Джанкой.
Он подчеркнул, что наиболее мощный узел ПВО российских окупантов расположен на востоке Крыма, в районе Керчи.
По его словам, все средства, выполняющие задачи по прикрытию оккупационной армии РФ в Крыму, должны быть уничтожены украинскими военными.
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Он предположил, что постепенное подавление ПВО на оккупированном полуострове украинскими военными заставит российских окупантов забирать авиацию, поскольку аэродромы потеряют защиту от воздушных атак.
Такой удар, добавил эксперт, должен быть нанесен именно тогда, когда это будет наиболее эффективно с точки зрения воплощения стратегического замысла украинского командования в жизнь.