Партизаны "Атеш" проникли на территорию одной из наиболее защищенных нефтебаз преступной армии РФ в оккупированном Крыму.

Что известно об одной из наиболее защищенных нефтебаз РФ в оккупированном Крыму

Отмечается, что партизаны в течение нескольких месяцев следили за одной из крупнейших нефтебаз, используемых оккупационной армией РФ в Джанкое.

В течение многих месяцев, начиная с конца прошлого года, наши агенты проводили разведку и слежку за нефтебазой в Джанкое, говорится в сообщении Атеш. Поделиться

В частности, партизанам удалось установить логистические маршруты и технику, по которой российские оккупанты перевозят нефтепродукты из нефтебазы в Джанкое.

Территория нефтебазы ограждена, ее постоянно патрулируют и по всему периметру расположены десятки камер.

Они установлены как на видных местах, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты ценят этот объект, — подчеркивают в «Атеше». Поделиться

Отмечается, что партизаны уже передали всю собранную информацию украинским военным.

Что известно о последних инцидентах с "хлопком" в Крыму

Крымские Telegram-каналы сообщают, что в ночь на 28 апреля на территории оккупированного Россией Крыма раздался ряд мощных взрывов.

Отмечается, что было зафиксировано не менее 10 мощных взрывов в Раздольненском районе, граничащем с Джанкойским на севере Крыма.

По словам местных жителей, от взрывов у них дрожали окна.

Также сообщалось о звуках взрывов в Джанкое и Джанкойском районе.

Российские СМИ сообщают, что ночью противник атаковал подразделения ПВО на мысе Тарханкут ракетами ATACMS, предварительно с кассетной боевой частью.

Интересно, что россияне предупредили о том, что обстрелы могут усилиться.