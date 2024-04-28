Партизаны "Атеш" проникли на территорию одной из наиболее защищенных нефтебаз преступной армии РФ в оккупированном Крыму.
Что известно об одной из наиболее защищенных нефтебаз РФ в оккупированном Крыму
Отмечается, что партизаны в течение нескольких месяцев следили за одной из крупнейших нефтебаз, используемых оккупационной армией РФ в Джанкое.
В частности, партизанам удалось установить логистические маршруты и технику, по которой российские оккупанты перевозят нефтепродукты из нефтебазы в Джанкое.
Территория нефтебазы ограждена, ее постоянно патрулируют и по всему периметру расположены десятки камер.
Отмечается, что партизаны уже передали всю собранную информацию украинским военным.
Что известно о последних инцидентах с "хлопком" в Крыму
Крымские Telegram-каналы сообщают, что в ночь на 28 апреля на территории оккупированного Россией Крыма раздался ряд мощных взрывов.
Отмечается, что было зафиксировано не менее 10 мощных взрывов в Раздольненском районе, граничащем с Джанкойским на севере Крыма.
По словам местных жителей, от взрывов у них дрожали окна.
Также сообщалось о звуках взрывов в Джанкое и Джанкойском районе.
Российские СМИ сообщают, что ночью противник атаковал подразделения ПВО на мысе Тарханкут ракетами ATACMS, предварительно с кассетной боевой частью.
Интересно, что россияне предупредили о том, что обстрелы могут усилиться.
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