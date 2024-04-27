АТЕШ узнал о ликвидации командира-россиянина наемниками с Кубы в Донецкой области

Агент АТЕШ обнаружил факт убийства командира наемниками из Кубы

27 апреля стало известно, что в Донецкой области кубинские наемники ликвидировали своего российского командира.

Об этом сообщает движение сопротивления АТЕШ.

Партизаны узнали, что российские военные власти не могут контролировать наемников с Глобального Юга.

Агент АТЕШ из штаба группировки войск "Центр" ВС РФ сообщает, что воюющие на Покровском направлении кубинские наемники в составе 428-го мотострелкового полка ликвидировали своего командира. Причиной стали постоянные унижения, побои и забор зарплаты у работников из Латинской Америки. Поделиться

Кубинцев, ликвидировавших командира, уже перевели в Ростовскую область.

Командование полка обратилось в генштаб с просьбой заменить иностранных наемников русскими солдатами. Наш агент будет следить за ситуацией и информировать нас. Можем сделать вывод, что такие ситуации возникают иногда, но они не становятся публичными. Российское руководство не жалеет жизни даже своих граждан, не говоря уже об иностранцах.

Россия вербует наемников для войны против Украины

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Когда приехал в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.