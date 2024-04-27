Кубинские наемники РФ в Донецкой области убили российского командира за постоянные издевательства.
Агент АТЕШ обнаружил факт убийства командира наемниками из Кубы
27 апреля стало известно, что в Донецкой области кубинские наемники ликвидировали своего российского командира.
Об этом сообщает движение сопротивления АТЕШ.
Партизаны узнали, что российские военные власти не могут контролировать наемников с Глобального Юга.
Кубинцев, ликвидировавших командира, уже перевели в Ростовскую область.
Командование полка обратилось в генштаб с просьбой заменить иностранных наемников русскими солдатами. Наш агент будет следить за ситуацией и информировать нас. Можем сделать вывод, что такие ситуации возникают иногда, но они не становятся публичными. Российское руководство не жалеет жизни даже своих граждан, не говоря уже об иностранцах.
Россия вербует наемников для войны против Украины
Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.
В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.
Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.
Когда приехал в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.
Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.
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