Россияне свозят на оккупированные территории завербованных наемников из Кубы и Нигерии

На временно оккупированной территории Украины местные наблюдают завоз очередных наемников Кремля. В частности, оккупанты РФ свозят туда боевиков из Кубы и Нигерии.

Россия использует завербованных наемников в войны против Украины

В ЦНС информируют, что иностранные боевики проходят подготовку на местных полигонах. Тренируют наемников российские инструкторы, бывшие члены террористической группы "Вагнер".

Россия активно вербует людоедов из бедных стран мира, где разветвлены агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов, — подчеркивают в Центре нацпротива. Поделиться

Отмечается, что наемники из других стран получают большие выплаты, чем россияне.

Россия вербует наемников в разных странах

Летом 2023 стало известно, что жителей Непала, приехавших в Российскую Федерацию учиться, вербуют на войну против Украины. Главным доводом для принятия такого решения становятся деньги.

В декабре Непал обнародовал официальное заявление, в котором призвал Москву прекратить вербовать своих граждан на войну и вернуть тела погибших.

Наемник армии РФ из Сомали Мухаммад Адиль попал в плен ВСУ в начале января 2024 года. Журналистам Online.ua удалось расспросить пленного иностранца, почему он приехал в Россию, как попал в армию оккупанта, сколько тренировался перед тем, как попал на передовую, и о каких своих решениях жалеет.

Приехав в РФ, устроился на фабрику, но уже скоро увидел на улице рекламу армии РФ и подписал контракт 3 декабря 2023 года.

Меньше чем через месяц, уже 4 января 2024 года, он оказался на передовой территории Украины.