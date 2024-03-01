Росіяни звозять на окуповані території завербованих найманців з Куби та Нігерії
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни звозять на окуповані території завербованих найманців з Куби та Нігерії

РФ
Джерело:  ЦНС

На тимчасово окупованій території України місцеві спостерігають завезення чергових найманців Кремля. Зокрема, окупанти РФ звозять туди бойовиків із Куби та Нігерії.

Росія використовує завербованих найманців у війни проти України

В ЦНС інформують, що іноземні бойовики проходять підготовку на місцевих полігонах. Тренують найманців російські інструктори, колишні члени терористичної групи "Вагнер".

Росія активно вербує людожерів з бідних країн світу, де має розгалужені агентурні мережі, адже імперії завжди ведуть свої колоніальні війни руками чужих народів, — підкреслюють у Центрі нацспротиву

Зазначається, що найманці з інших країн отримують більші виплати ніж росіяни.

Росія вербує найманців у різних країнах

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Приїхавши в РФ, влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.

Менше ніж за місяць, вже 4 січня 2024 року, він опинився на передовій на території України.

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