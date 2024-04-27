АТЕШ дізнався про ліквідацію командира-росіянина найманцями з Куби на Донеччині

Агент АТЕШ виявив факт вбивства командира найманцями з Куби

27 квітня стало відомо, що на Донеччині кубинські найманці ліквідували свого російського командира

Про це повідомляє рух спротиву АТЕШ.

Партизани дізнались, що російська військова влада не може контролювати найманців із Глобального Півдня.

Агент АТЕШ зі штабу угруповання військ "Центр" ЗС РФ повідомляє, що кубинські найманці, що воюють на Покровському напрямку у складі 428-го мотострілецького полку, ліквідували свого командира. Причиною стали постійні приниження, побої та забирання зарплати в заробітчан із Латинської Америки. Поширити

Кубинців, які ліквідували командира, вже перевели у Ростовську область.

Командування полку звернулося до генштабу з проханням замінити іноземних найманців на російських солдатів. Наш агент стежитиме за ситуацією та інформуватиме нас. Можемо зробити висновок, такі ситуації виникають іноді, але вони не стають публічними. Російське керівництво не шкодує життя навіть своїх громадян, не кажучи вже про іноземців.

Росія вербує найманців для війни проти України

Влітку 2023 року стало відомо, що жителів Непалу, які приїхали в Російську Федерацію вчитися, вербують на війну проти України. Головним аргументом для прийняття такого рішення стають гроші.

У грудні Непал оприлюднив офіційну заяву, в який закликав Москву припинити вербувати своїх громадян на війну та повернути тіла тих, хто вже загинув.

Найманець армії РФ із Сомалі Мухаммад Аділь потрапив у полон ЗСУ на початку січня 2024 року. Журналістам Online.ua вдалося розпитати полоненого іноземця, чому він приїхав до Росії, як потрапив в армію окупанта, скільки тренувався перед тим, як потрапив на передову, та про які зі своїх рішень шкодує.

Коли приїхав до РФ, то влаштувався на фабрику, але вже скоро побачив на вулиці рекламу армії РФ і підписав контракт 3 грудня 2023 року.