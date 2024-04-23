Военные РФ активизировали строительство оборонных укреплений по всему Крыму — АТЕШ

Российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонщиной и в центре полуострова.
Партизаны разведали ситуацию в оккупированном Крыму
Агенты движения обнаружили новые окопы, а также информируют о том, что оккупанты укрепляют старые окопы и усиливают охрану логистических объектов в Крыму.
По мнению партизан, это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи Украине со стороны союзников.
Что известно о предварительных взрывах в Крыму
В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.
В результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".
Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.
Все это нанесло враждебным войскам неожиданных ими потерь в вооружении и военной технике, боевой потенциал окупантов чувствительно снизился, — пишут в Генштабе.
В Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.
Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.
Кроме того, военно-морские силы ВСУ 21 апреля в оккупированном Севастополе поразили российский спасательный корабль "Коммуна".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-