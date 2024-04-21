В Крыму раздались мощные взрывы. Керченский мост перекрыт
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Проиcшествия
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В Крыму раздались мощные взрывы. Керченский мост перекрыт

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Источник:  online.ua

В Севастополе 21 апреля местные жители слыхали мощные взрывы. Кроме этого, оккупанты перекрыли Крымский мост.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Оккупанты примерно в 8:37 сообщили о закрытии Крымского моста. Уже через несколько минут местные паблики сообщили о звуке взрыва в Севастополе.

В частности, громкий звук раздался в районе бухты.

Россияне заявили в частности о ракетной опасности и якобы работе ПВО.

Сообщают, что техника цела! Предварительно пострадавших нет, — пишут паблики.

Пока информацию о взрывах не прокомментировали местные власти оккупантов Крыма.

Предыдущие взрывы в Крыму

В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Все это нанесло вражеским войскам неожиданные потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился, — пишут в Генштабе.

В Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.

Также в сети отмечают, что в Джанкое также фиксировали размещение вражеских зенитных установок С-300/С-400.

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