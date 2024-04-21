У Криму пролунали потужні вибухи. Керченський міст перекрито

У Севастополі 21 квітня місцеві жителі чули потужні вибухи. Окрім цього, окупанти перекрили Кримський міст.

Що відомо про “бавовну” в Криму

Окупанти приблизно о 8:37 повідомили про закриття Кримського мосту. Вже за кілька хвилин місцеві пабліки повідомили про звук вибуху у Севастополі.

Зокрема, гучний звук пролунав у районі бухти.

Росіяни заявили зокрема про ракетну небезпеку та нібито роботу ППО.

Повідомляють, що техніка ціла! Попередньо постраждалих немає, — пишуть пабліки. Поширити

Наразі інформацію про вибухи не прокоментувала місцева влада окупантів Криму.

Попередні вибухи в Криму

У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився, — пишуть у Генштабі.

У Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.