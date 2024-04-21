ВМС ВСУ подтвердили поражение российского корабля "Коммуна" в Крыму
Категория
Проиcшествия
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ВМС ВСУ подтвердили поражение российского корабля "Коммуна" в Крыму

ВМС ВСУ
"Коммуна"
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Военно-морские силы ВСУ предоставили подтверждение тому, что 21 апреля в оккупированном Севастополе поражен российский спасательный корабль "Коммуна".

Повреждение "Коммуны": подтверждение от ВМС Украины

Впоследствии спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что российский спасательный корабль "Коммуна" был действительно поврежден.

Сегодня в Крыму украинские ВМС получили очередной корабль из состава ЧФ РФ "Коммуна". Характер повреждений верифицирован. Но однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен. Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уйдут из Крыма.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ

Поражение российского корабля "Коммуна": как это было

Утром 21 апреля местные власти заявили о громких звуках взрывов в оккупированном Севастополе. Также был перекрыт Крымский мост. Позже стало известно, что украинские Военно-морские силы поразили спасательный корабль Черноморского флота РФ "Коммуна".

О взрывах в Севастополе сообщали российские телеграм-каналы.

О звуках взрывов местные паблики начали писать около 07:30. Жители сообщали о нескольких взрывах и заметили много дыма.

По данным изданий, после взрывов по северной стороне Севастополя начали ехать пожарные машины в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.

Кроме того, отмечается, что оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили якобы атаку противокорабельной ракеты.

По его словам, от упавших обломков произошло небольшое возгорание, которое уже ликвидировали.

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