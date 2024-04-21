ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля "Комуна" у Криму

Військово-морські сили ЗСУ надали підтвердження того, що 21 квітня в окупованому Севастополі уражено російський рятувальний корабель “Комуна”.
Пошкодження “Комуни”: підтвердження від ВМС України
Згодом речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що російський рятувальний корабель "Комуна" було справді пошкоджено.
Ураження російського корабля “Комуна”: як це було
Уранці 21 квітня місцеві заявили про гучні звуки вибухів в окупованому Севастополі. Також був перекритий Кримський міст. Пізніше стало відомо, що українські Військово-морські сили уразили рятувальний корабель Чорноморського флоту РФ "Комуна".
Про вибухи у Севастополі повідомляли російські телеграм-канали.
Про звуки вибухів місцеві пабліки почали писати близько 07:30. Мешканці повідомляли про декілька вибухів і помітили багато диму.
За даними видань, після вибухів північною стороною Севастополя почали їхати пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.
Пізніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що уранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили начебто атаку протикорабельної ракети.
За його словами, від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке вже ліквідували.
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