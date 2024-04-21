ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля "Комуна" у Криму
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ВМС ЗСУ підтвердили ураження російського корабля "Комуна" у Криму

ВМС ЗСУ
"Комуна"
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Військово-морські сили ЗСУ надали підтвердження того, що 21 квітня в окупованому Севастополі уражено російський рятувальний корабель “Комуна”.

Пошкодження “Комуни”: підтвердження від ВМС України

Згодом речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що російський рятувальний корабель "Комуна" було справді пошкоджено.

Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Комуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Спікер ВМС ЗСУ

Ураження російського корабля “Комуна”: як це було

Уранці 21 квітня місцеві заявили про гучні звуки вибухів в окупованому Севастополі. Також був перекритий Кримський міст. Пізніше стало відомо, що українські Військово-морські сили уразили рятувальний корабель Чорноморського флоту РФ "Комуна".

Про вибухи у Севастополі повідомляли російські телеграм-канали.

Про звуки вибухів місцеві пабліки почали писати близько 07:30. Мешканці повідомляли про декілька вибухів і помітили багато диму.

За даними видань, після вибухів північною стороною Севастополя почали їхати пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Крім того, зазначається, що окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що уранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили начебто атаку протикорабельної ракети.

За його словами, від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке вже ліквідували.

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