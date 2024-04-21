Вранці у Севастополі знову лунали гучні вибухи. Як виявилося, під удар потрапило ще одне російське судно.

У Криму палає ще один ворожий корабель

Спочатку російські загарбники заявили про ракетну атаку на пароплав.

Одразу з’явилася інформація про те, що Керченський міст перекрили, а у бухті Севастополя прогриміли вибухи.

Ба більше, на півострові одразу оголосили ракетну небезпеку.

На півночі Севастополя, як зазначають місцеві телеграм-канали, було багато пожежних машин. За попередніми даними, вони рухалися в бік Сухарної бухти або бухти Голландія.

Як стверджують російські пропагандисти, ракета влучила у рятувальне судно "Коммуна".

Що важливо розуміти, саме "Комуна" - найстаріший корабель Військово-морського флоту Росії. Це найстаріший рятувальник підводних човнів. Уперше Росія спустила його на воду у 1915 році.

Окрім того, наголошується, що це найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання.

Місцевий гауляйтер Развожаєв офіційно підтвердив, що ракета летіла у бік одного з російських кораблів.

Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від уламків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували, - заявив він. Поширити

Збройні Сили України події в Криму поки що не коментували.

Буданов анонсував знищення Кримського мосту

Як зазначив шеф української розвідки Кирило Буданов, незаконно побудований Кримський міст залишається ціллю українських військових.

Глава ГУР звертає увагу на те, що російські окупанти намагаються тримати посилену оборону мосту.

Попри це, українська розвідка та інші профільні відомства готують операцію з його знищення.