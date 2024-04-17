Фіцо зробив скандальну заяву щодо окупованих Росією Криму та Донбасу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед членами комітету з європейських справ заявив, що Росія ніколи не поверне Україні окуповані Крим, Донецьк і Луганськ.

Нова скандальна заява Фіцо про окуповані території України

Фіцо знову відзначився неоднозначними заявами про Україну

Про це повідомляє Dennik N.

До прикладу, Фіцо сказав, що визнання принципу територіальної цілісності у випадку України є лише теорією міжнародного права.

З погляду міжнародного права кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але я кажу, що росіяни ніколи не повернуть Крим, росіяни ніколи не покинуть Донбас і Луганськ. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Також прем’єр Словаччини висловився, що "будь-який мир буде дорого коштувати, а росіяни перемагають у військовому плані".

Крім того, він згадав про позачерговий саміт Європейської Ради, на якому щодо України зокрема обговорюватиметься питання постачання систем ППО.

Фіцо заявив, заявив, що Словаччині більше нічого дати Україні. Ба більше — він розкритикував попередню владу за надання Україні системи С-300, заявивши, що ніколи б цього не зробив.

Однак, якщо на саміті будуть представлені положення про те, що така підтримка є двостороннім питанням, Фіцо не нападе на них. Поширити

Юрова кинула публічний виклик Фіцо

Як зазначила віцеглава ЄК Вера Юрова, кожний, хто намагається послабити допомогу Україні, навіть за допомогою заяв, "по суті допомагає Кремлю".

Той, хто поширює російську пропаганду, наприклад, кажучи, що українці розпочали війну, насправді зраджує своїх союзників у Європейському Союзі… Ми всі хочемо миру. Але ми не хочемо миру, який означатиме капітуляцію України. Ми не настільки слабкі.

Як відверто зізнається європейська політикиня, вона розраховувала на потужнішу реакцію з боку своїх колег у ЄС після скандальних заяв Роберта Фіцо.

Однак присоромив поплічника Путіна лише прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Вера Юрова також звернула увагу на те, що це не зона компетенції Європейської комісії.