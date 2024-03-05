У Євросоюзі звинуватили прем'єра Словаччини Фіцо у зраді блоку
Категорія
Політика
Дата публікації

У Євросоюзі звинуватили прем'єра Словаччини Фіцо у зраді блоку

Роберт Фіцо
Джерело:  Aktuality

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова жорстко відреагувала на заяви прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нахабно бреше про Україну.

Юрова кинула публічний виклик Фіцо

Як зазначила віцеглава ЄК, кожний, хто намагається послабити допомогу Україні, навіть за допомогою заяв, "по суті допомагає Кремлю".

Той, хто поширює російську пропаганду, наприклад, кажучи, що українці розпочали війну, насправді зраджує своїх союзників у Європейському Союзі… Ми всі хочемо миру. Але ми не хочемо миру, який означатиме капітуляцію України. Ми не настільки слабкі.

Вера Юрова

Вера Юрова

Віцепрезидентка Європейської комісії

Як відверто зізнається європейська політикиня, вона розраховувала на потужнішу реакцію з боку своїх колег у ЄС після скандальних заяв Роберта Фіцо.

Однак присоромив поплічника Путіна лише прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Вера Юрова також звернула увагу на те, що це не зона компетенції Європейської комісії.

Наші основні правила, які є базовими договорами, не передбачали такого типу зради основоположних інтересів Європейського Союзу та європейських громадян, — наголосила віцеголова Єврокомісії.

Що Фіцо говорив про Україну та війну

24 лютого 2022 року Роберт Фіцо почав цинічно брехати, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів".

Поплічник Путіна додав, що військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб "ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід".

Окрім того, він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Академік Луньов відповів на скандальну заяву Фіцо про “нормальне життя” українців під час війни
Віталій Луньов
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо заявив про розгляд НАТО варіанту введення військ в Україну
Роберт Фіцо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Італія забере у Словаччини свою систему ППО — Фіцо
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?