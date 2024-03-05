У Євросоюзі звинуватили прем'єра Словаччини Фіцо у зраді блоку

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова жорстко відреагувала на заяви прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який нахабно бреше про Україну.

Юрова кинула публічний виклик Фіцо

Як зазначила віцеглава ЄК, кожний, хто намагається послабити допомогу Україні, навіть за допомогою заяв, "по суті допомагає Кремлю".

Той, хто поширює російську пропаганду, наприклад, кажучи, що українці розпочали війну, насправді зраджує своїх союзників у Європейському Союзі… Ми всі хочемо миру. Але ми не хочемо миру, який означатиме капітуляцію України. Ми не настільки слабкі. Вера Юрова Віцепрезидентка Європейської комісії

Як відверто зізнається європейська політикиня, вона розраховувала на потужнішу реакцію з боку своїх колег у ЄС після скандальних заяв Роберта Фіцо.

Однак присоромив поплічника Путіна лише прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Вера Юрова також звернула увагу на те, що це не зона компетенції Європейської комісії.

Наші основні правила, які є базовими договорами, не передбачали такого типу зради основоположних інтересів Європейського Союзу та європейських громадян, — наголосила віцеголова Єврокомісії. Поширити

Що Фіцо говорив про Україну та війну

24 лютого 2022 року Роберт Фіцо почав цинічно брехати, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів".

Поплічник Путіна додав, що військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб "ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід".