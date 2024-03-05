В Евросоюзе обвинили премьера Словакии Фицо в предательстве блока
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Политика
Дата публикации

В Евросоюзе обвинили премьера Словакии Фицо в предательстве блока

Роберт Фицо
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Источник:  Aktuality

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова жестко отреагировала на заявления премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который нагло лжет об Украине.

Юрова бросила публичный вызов Фицо

Как отметила вице-глава ЕК, каждый, кто пытается ослабить помощь Украине, даже посредством заявлений, "по сути помогает Кремлю".

Тот, кто распространяет российскую пропаганду, например, говоря, что украинцы начали войну, действительно предает своих союзников в Европейском Союзе… Мы все хотим мира. Но мы не хотим мира, означающего капитуляцию Украины. Мы не столь слабые.

Вера Юрова

Вера Юрова

Вице-президент Европейской комиссии

Как откровенно признается европейский политик, она рассчитывала на более мощную реакцию со стороны своих коллег в ЕС после скандальных заявлений Роберта Фицо.

Однако пристыдил приспешника Путина только премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вера Юрова также обратила внимание, что это не зона компетенции Европейской комиссии.

Наши основные правила, являющиеся базовыми договорами, не предусматривали такого типа предательства основополагающих интересов Европейского Союза и европейских граждан, – отметила вице-председатель Еврокомиссии.

Что Фицо говорил об Украине и войне

24 февраля 2022 года Роберт Фицо начал цинично врать, что война началась в 2014 году "из-за разгула украинских неонацистов".

Приспешник Путина добавил, что военное вторжение в Украину со стороны РФ также состоит в том, чтобы "ввести Россию в заблуждение, что НАТО не будет расширяться дальше на восток".

Кроме того, он утверждал, что стратегия Запада по конфликту не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим без мирного плана от Европейского Союза.

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