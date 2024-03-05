В Евросоюзе обвинили премьера Словакии Фицо в предательстве блока

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова жестко отреагировала на заявления премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который нагло лжет об Украине.
Юрова бросила публичный вызов Фицо
Как отметила вице-глава ЕК, каждый, кто пытается ослабить помощь Украине, даже посредством заявлений, "по сути помогает Кремлю".
Как откровенно признается европейский политик, она рассчитывала на более мощную реакцию со стороны своих коллег в ЕС после скандальных заявлений Роберта Фицо.
Однако пристыдил приспешника Путина только премьер-министр Польши Дональд Туск.
Вера Юрова также обратила внимание, что это не зона компетенции Европейской комиссии.
Что Фицо говорил об Украине и войне
24 февраля 2022 года Роберт Фицо начал цинично врать, что война началась в 2014 году "из-за разгула украинских неонацистов".
Приспешник Путина добавил, что военное вторжение в Украину со стороны РФ также состоит в том, чтобы "ввести Россию в заблуждение, что НАТО не будет расширяться дальше на восток".
Кроме того, он утверждал, что стратегия Запада по конфликту не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим без мирного плана от Европейского Союза.
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