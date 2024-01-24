Академик Лунев ответил на скандальное заявление Фицо о "нормальной жизни" украинцев во время войны

Академик Украинской академии наук, профессор психологии Виталий Лунев опроверг скандальный упрек нового премьера Словакии Роберта Фицо, который 23 января публично заявил, что в Киеве якобы "нет войны" и горожане живут "совершенно нормально" .
Лунев осудил безосновательные и провокационные заявления Фицо
По словам Лунева, скандальное заявление Фицо, которое он сделал на пресс-конференции в Словакии, является провокативным и безосновательным.
Напомним, заявление Фицо о том, что никакого влияния войны на жителей Украины не ощущается, прозвучало именно в день массированных ракетных ударов РФ по Киеву, Харькову и Павлограду.
Ученый отметил, что на сегодняшний день все украинцы так или иначе находятся в нарративе войны.
Поэтому исследование влияния артиллерийских и ракетных атак на психику населения нашей страны особенно актуально, поскольку даже периодические атаки создают атмосферу постоянной опасности.
Академик также подробно рассмотрел нейропсихологические механизмы, задействованные в таких условиях, и влияют на состояние здоровья человека:
Ученый подчеркнул, что одним из ключевых элементов реакции на угрозу является амигдала — участок мозга, играющий решающую роль в процессах страха и эмоционального регулирования.
При длительной угрозе амигдала может стать чрезмерно активной, усиливая чувство тревоги и страха.
Такая гиперактивация может вести к развитию тревожных расстройств или даже ПТСР.
Кроме этого, под влиянием стресса у человека также происходят когнитивные изменения, что может повлиять на снижение концентрации, внимания и эффективности принятия решений, а также вызвать импульсивность в поведении.
В контексте анализа влияния длительной угрозы на психику и мозг также важно рассмотреть изменения, происходящие в нейронных сетях, ответственных за развитие и поддержание аффекта страха. Эти изменения формируются через процесс, известный как обучение и реакция индивида на сигналы внешней опасности.
По словам Лунева, в современных нейропсихологических моделях ПТСР выделяют два основных патологических типа реагирования на внешние угрозы:
1. Сверхактивное выявление угроз : процесс характеризуется повышенным вниманием и чувствительностью к потенциальным опасностям. Это может включать в себя постоянное сканирование окружения на предмет признаков опасности, что ведет к состоянию постоянной бдительности и напряженности.
2. Неполное и замедленное угасание страха : явление характеризуется трудностями в осмыслении и принятии факта, что сигналы, ранее указывавшие на опасность, больше не угрожающие. Такая реакция может вести к длительному переживанию страха даже после исчезновения реальной угрозы.
Такое сочетание нейронных изменений усиливает усложненность адаптации человека к окружающим условиям, особенно в контексте постоянной опасности.
Лунев подчеркнул еще один важный аспект — влияние на сеть пассивного режима мозга, которая отвечает за мысли, не направленные на конкретные задачи или действия.
Она активизируется, когда мы не заняты конкретными делами.
Исследования показали, что у людей во время длительного психологического стресса возникают нарушения в функционировании этой сети, что приводит к проблемам самоконтроля, планирования и управления собственными мыслями.
Таким образом, можно подытожить, что влияние длительной угрозы на человека вызывает глубокие структурные и функциональные изменения в мозге, которые влияют на его общую способность эффективно взаимодействовать с окружающим миром.
Что известно о скандальном заявлении Фицо
23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел пресс-конференцию в Словакии, во время которой заявил, что в Киеве "совершенно нормальная жизнь", несмотря на войну и обстрелы.
Так он ответил на вопрос, почему не поедет в Киев на встречу с украинским коллегой, а проведет в Ужгороде.
Заявление Фицо прозвучало в одни с массированным российским ракетным ударом по Киеву, Харькову и Павлограду.
В частности, в Харькове погибли 8 человек, среди них 8-летняя девочка и ее мать. Более 60 человек получили ранения.
В Павлограде в Днепропетровской области погибла женщина. В Киеве 22 человека получили ранения.
В области 4 пострадавших. В Херсоне и селе Саблуковка погибли три человека.
В среду, 24 января, Фицо в Ужгороде провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
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