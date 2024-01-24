Шмигаль завершил встречу с премьером Словакии Фицо — о чем договорились
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Шмигаль завершил встречу с премьером Словакии Фицо — о чем договорились

Денис Шмыгаль
Шмигаль и Фицо
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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился в Ужгороде со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Украина намерена сформировать с Правительством Словакии политику "нового прагматизма".

Встреча Шмигаля и Фицо

Шмигаль сообщает, что по итогам встречи с Фицо были достигнуты следующие договоренности:

  • Правительство Словакии не блокирует покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

  • Украина и Словакия будут сотрудничать по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.

  • Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза.

  • Премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.

Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в это непростое время, — написал Шмигаль.

Также премьеры подписали совместное заявление, которым:

  • подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

  • отметили поддержку Словакией европейской интеграции Украины.

  • выразили поддержку Формулы мира.

  • отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словакии.

  • подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.

  • отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

  • подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Фицо снова сделал скандальное заявление об Украине

Напомним, что накануне Фицо заявил, что в Киеве украинцы "живут нормальной жизнью, и война их там не касается".

Вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы несерьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь. Зачем мне ехать в Киев, когда я могу встретиться с премьер-министром в Ужгороде, я не вижу там разницы, — сказал Фицо.

Заявление Фицо прозвучало в один день с массированным российским ракетным ударом по Киеву, Харькову и Павлограду.

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