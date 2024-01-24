Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился в Ужгороде со своим словацким коллегой Робертом Фицо. Украина намерена сформировать с Правительством Словакии политику "нового прагматизма".

Встреча Шмигаля и Фицо

Шмигаль сообщает, что по итогам встречи с Фицо были достигнуты следующие договоренности:

Правительство Словакии не блокирует покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса.

Украина и Словакия будут сотрудничать по поставкам со стороны словацкой компании техники для возведения оборонных рубежей.

Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. евро со стороны Европейского Союза.

Премьер Фицо заверил в полной поддержке евроинтеграционных устремлений Украины.

Украина и Словакия продолжат плодотворное сотрудничество ради безопасности и процветания наших стран. Благодарны словацкому народу, который помогает Украине и украинцам в это непростое время, — написал Шмигаль. Поделиться

Также премьеры подписали совместное заявление, которым:

подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

отметили поддержку Словакией европейской интеграции Украины.

выразили поддержку Формулы мира.

отметили важность участия Словакии в восстановлении Украины и назначения Вице-премьер-министра по плану восстановления, устойчивости и экономики знаний Словакии.

подтвердили важность участия Словакии в гуманитарном разминировании Украины.

отметили важность совместных усилий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, повышению транзитного потенциала для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

подчеркнули важность развития военно-технического сотрудничества на коммерческой основе.

Фицо снова сделал скандальное заявление об Украине

Напомним, что накануне Фицо заявил, что в Киеве украинцы "живут нормальной жизнью, и война их там не касается".

Вы действительно думаете, что в Киеве война? Вы несерьезно, я надеюсь... Там абсолютно нормальная жизнь. Зачем мне ехать в Киев, когда я могу встретиться с премьер-министром в Ужгороде, я не вижу там разницы, — сказал Фицо. Поделиться

Заявление Фицо прозвучало в один день с массированным российским ракетным ударом по Киеву, Харькову и Павлограду.