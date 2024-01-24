Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Ужгороді зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Україна має намір сформувати з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму".
Зустріч Шмигаля та Фіцо
Шмигаль повідомляє, що за підсумками зустрічі з Фіцо було досягнуто таких домовленостей:
Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.
Україна та Словаччина будуть співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.
Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.
Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.
Також прем’єри підписали спільну заяву, якою:
підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України.
відзначили підтримку Словаччиною європейської інтеграції України.
висловили підтримку Формули миру.
наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення Віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словаччини.
підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.
відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.
підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.
Фіцо знову зробив скандальну заяву про Україну
Нагадаємо, що напередодні Фіцо заявив, що в Києві українці “живуть нормальним життям і війна їх там не торкається”.
Заява Фіцо пролунала в один день з масованим російським ракетним ударом по Києву, Харкову та Павлограду.
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