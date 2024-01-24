Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Ужгороді зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Україна має намір сформувати з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму".

Зустріч Шмигаля та Фіцо

Шмигаль повідомляє, що за підсумками зустрічі з Фіцо було досягнуто таких домовленостей:

Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

Україна та Словаччина будуть співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн. Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи, — написав Шмигаль. Поширити

Також прем’єри підписали спільну заяву, якою:

підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України.

відзначили підтримку Словаччиною європейської інтеграції України.

висловили підтримку Формули миру.

наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення Віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словаччини.

підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Фіцо знову зробив скандальну заяву про Україну

Нагадаємо, що напередодні Фіцо заявив, що в Києві українці “живуть нормальним життям і війна їх там не торкається”.

І ви дійсно думаєте, що в Києві війна? Ви несерйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя. Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді, я не бачу там різниці, — сказав Фіцо. Поширити

Заява Фіцо пролунала в один день з масованим російським ракетним ударом по Києву, Харкову та Павлограду.