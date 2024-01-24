Шмигаль завершив зустріч з прем'єром Словаччини Фіцо — про що домовилися
Категорія
Політика
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Шмигаль завершив зустріч з прем'єром Словаччини Фіцо — про що домовилися

Денис Шмигаль
Фіцо і Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Ужгороді зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Україна має намір сформувати з Урядом Словаччини політику "нового прагматизму".

Зустріч Шмигаля та Фіцо

Шмигаль повідомляє, що за підсумками зустрічі з Фіцо було досягнуто таких домовленостей:

  • Уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу.

  • Україна та Словаччина будуть співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

  • Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

  • Прем’єр Фіцо запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн. Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи, — написав Шмигаль.

Також прем’єри підписали спільну заяву, якою:

  • підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України.

  • відзначили підтримку Словаччиною європейської інтеграції України.

  • висловили підтримку Формули миру.

  • наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення Віце-прем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словаччини.

  • підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України.

  • відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

  • підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Фіцо знову зробив скандальну заяву про Україну

Нагадаємо, що напередодні Фіцо заявив, що в Києві українці “живуть нормальним життям і війна їх там не торкається”.

І ви дійсно думаєте, що в Києві війна? Ви несерйозно, я сподіваюся... Там абсолютно нормальне життя. Навіщо мені їхати до Києва, коли я можу зустрітися з прем'єр-міністром в Ужгороді, я не бачу там різниці, — сказав Фіцо.

Заява Фіцо пролунала в один день з масованим російським ракетним ударом по Києву, Харкову та Павлограду.

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