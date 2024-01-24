Шмигаль зустрівся із премʼєром Словаччини Фіцо в Ужгороді — відео

Що відомо про зустріч Шмигаля з Фіцо

Про це український прем'єр повідомив у телеграм.

Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, - написав Шмигаль. Поширити

Зазначається, що на порядку денному прем'єрів обговорення двосторонніх відносин України й Словаччини та підтримка європейських ініціатив.

Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог, - наголосив очільник уряду Украни. Поширити

Що цьому передувало

18 січня, Денис Шмигаль заявив, що Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility.

Раніше Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Лідери країн ЄС розглядали цю ініціативу на саміті 14-15 грудня. Але Угорщина ветувала рішення.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Віктор Орбан заявляє, що буде блокувати питання.

Пізніше повідомлялося, що Фіцо зустрінеться в Ужгороді з українським прем'єром України, аби заявити, що він проти членства України у НАТО.

23 січня після чергового ракетного удару по Києву Роберт Фіцо заявив, що в столиці України "немає війни", а життя є "абсолютно нормальним".