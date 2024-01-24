Шмыгаль встретился с премьером Словакии Фицо в Ужгороде – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Шмыгаль встретился с премьером Словакии Фицо в Ужгороде – видео

Денис Шмыгаль
Фицо и Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Что известно о встрече Шмыгаля с Фицо

Об этом украинский премьер сообщил в телеграмме.

Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, — написал Шмыгаль.

Отмечается, что в повестке дня премьеров обсуждение двусторонних отношений Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.

Рассчитываем на конструктивный и практический диалог, — подчеркнул глава правительства Украины.

Что этому предшествовало

18 января Денис Шмигаль заявил, что Украина проведет встречу с премьер-министром Словакии Фицо, чтобы уговорить его разблокировать средства ЕС для проекта Ukraine Facility.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14-15 декабря. Но Венгрия ветировала решение.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что будет блокировать вопросы.

Позже сообщалось, что Фицо встретится в Ужгороде с украинским премьером Украины, чтобы заявить, что он против членства Украины в НАТО.

23 января после очередного ракетного удара по Киеву Роберт Фицо заявил, что в столице Украины "нет войны", а жизнь является "совершенно нормальной".

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