Шмыгаль встретился с премьером Словакии Фицо в Ужгороде – видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.
Что известно о встрече Шмыгаля с Фицо
Об этом украинский премьер сообщил в телеграмме.
Отмечается, что в повестке дня премьеров обсуждение двусторонних отношений Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.
Что этому предшествовало
18 января Денис Шмигаль заявил, что Украина проведет встречу с премьер-министром Словакии Фицо, чтобы уговорить его разблокировать средства ЕС для проекта Ukraine Facility.
Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы. Лидеры стран ЕС рассматривали эту инициативу на саммите 14-15 декабря. Но Венгрия ветировала решение.
Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что будет блокировать вопросы.
Позже сообщалось, что Фицо встретится в Ужгороде с украинским премьером Украины, чтобы заявить, что он против членства Украины в НАТО.
23 января после очередного ракетного удара по Киеву Роберт Фицо заявил, что в столице Украины "нет войны", а жизнь является "совершенно нормальной".
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