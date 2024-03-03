Италия заберет у Словакии свою систему ПВО – Фицо

Италия планирует вывести из Словакии собственную систему противовоздушной обороны, в прошлом году временно переданную стране на замену американской ПВО Patriot.
Почему Италия заберет у Словакии свою систему ПВО
По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, он получил соответствующее уведомление от правительства Италии о выводе системы ПВО, которую они передали на год, потому что она нужна в другом месте.
В этом контексте Фицо задался вопросом, что будет защищать атомные электростанции и другие стратегические цели в Словакии.
Итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Что известно о позиции Словакии по оборонной помощи для Украины
Ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.
Позже в Словакии придумали оправдание отказа от оборонной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.
8 ноября 2023 года новое правительство Словакии отказалось предоставлять Украине очередной (уже 14-й) пакет военной помощи на общую сумму 40,3 миллиона евро, одобренный предыдущим Минобороны страны.
В правительстве Фицо указали, что Украина получила 13 пакетов на общую сумму 671 млн. евро. Помимо военной помощи, прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.
Добавим, что ранее новый премьер Словакии заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.
В январе спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил о том, что страна продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере. Но Словакия не будет посылать военную помощь Украине из составов своей армии.
24 января в Ужгороде состоялась встреча главы правительства Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В частности, стороны подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения между странами. Шмигаль позже заявил, что Словакия будет поставлять Украину инженерную технику для строительства трехуровневой линии обороны. В частности, речь идет о бронированных экскаваторах и разминировочных машинах.
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