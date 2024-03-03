Италия заберет у Словакии свою систему ПВО – Фицо

Италия планирует вывести из Словакии собственную систему противовоздушной обороны, в прошлом году временно переданную стране на замену американской ПВО Patriot.

Почему Италия заберет у Словакии свою систему ПВО

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, он получил соответствующее уведомление от правительства Италии о выводе системы ПВО, которую они передали на год, потому что она нужна в другом месте.

В этом контексте Фицо задался вопросом, что будет защищать атомные электростанции и другие стратегические цели в Словакии.

Во-первых, предыдущие власти подарили Украине исправную массивную российскую систему ПВО С-300. Потом у нас здесь некоторое время были американские "Петриоты", они тоже уехали, а теперь и итальянские уедут, — заявил Рберт Фицо. Поделиться

Итальянская система ПВО SAMP/T заменила американскую Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине С-300 после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Что известно о позиции Словакии по оборонной помощи для Украины

Ранее новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.

Позже в Словакии придумали оправдание отказа от оборонной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.

8 ноября 2023 года новое правительство Словакии отказалось предоставлять Украине очередной (уже 14-й) пакет военной помощи на общую сумму 40,3 миллиона евро, одобренный предыдущим Минобороны страны.

В правительстве Фицо указали, что Украина получила 13 пакетов на общую сумму 671 млн. евро. Помимо военной помощи, прошлое правительство предлагало гуманитарную: медицинские товары и топливо.

Добавим, что ранее новый премьер Словакии заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

В январе спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил о том, что страна продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере. Но Словакия не будет посылать военную помощь Украине из составов своей армии.