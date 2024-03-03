Італія забере у Словаччини свою систему ППО — Фіцо

Італія планує вивести зі Словаччини власну систему протиповітряної оборони, який торік був тимчасово переданий країні на заміну американській ППО Patriot.

Чому Італія забере у Словаччини свою систему ППО

За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, він отримав відповідне повідомлення від уряду Італії щодо виведення системи ППО, яку вони передали на рік, тому що вона потрібна в іншому місці.

У цьому контексті Фіцо задався питанням, що захищатиме атомні електростанції та інші стратегічні цілі в Словаччині.

По-перше, попередня влада подарувала Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут деякий час були американські "Петріоти", вони теж поїхали, а тепер і італійські поїдуть, — заявив Рберт Фіцо. Поширити

Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Що відомо про позицію Словаччини щодо оборонної допомоги для України

Раніше новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від оборонної допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

8 листопада 2023 року новий уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий (вже 14-й) пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 мільйона євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.

В уряді Фіцо вказали, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.

Додамо також, що раніше новий прем'єр Словаччини заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

У січні спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив про те, що країна продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері. Але Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії.