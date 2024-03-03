Італія забере у Словаччини свою систему ППО — Фіцо

Італія планує вивести зі Словаччини власну систему протиповітряної оборони, який торік був тимчасово переданий країні на заміну американській ППО Patriot.
Чому Італія забере у Словаччини свою систему ППО
За словами прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, він отримав відповідне повідомлення від уряду Італії щодо виведення системи ППО, яку вони передали на рік, тому що вона потрібна в іншому місці.
У цьому контексті Фіцо задався питанням, що захищатиме атомні електростанції та інші стратегічні цілі в Словаччині.
Італійська система ППО SAMP/T замінила американську Patriot минулого року. Словаччина надала Україні С-300 після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Що відомо про позицію Словаччини щодо оборонної допомоги для України
Раніше новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.
Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від оборонної допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.
8 листопада 2023 року новий уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий (вже 14-й) пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 мільйона євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.
В уряді Фіцо вказали, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.
Додамо також, що раніше новий прем'єр Словаччини заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.
У січні спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив про те, що країна продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері. Але Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії.
24 січня в Ужгороді відбулась зустріч очільника Уряду України Дениса Шмигаля і прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Зокрема сторони підписали спільну заяву, яка посилить двосторонні відносини між країнами. Шмигаль пізніше заявив, що Словаччина постачатиме Україні інженерну техніку для будівництва трирівневої лінії оборони. Зокрема йдеться про броньовані екскаватори та розмінувальні машини.
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