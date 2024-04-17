Фицо сделал скандальное заявление по поводу оккупированных Россией Крыма и Донбасса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед членами комитета по европейским делам заявил, что Россия никогда не вернет Украине оккупированные Крым, Донецк и Луганск.

Новое скандальное заявление Фицо об оккупированных территориях Украины

Фицо снова отметился неоднозначными заявлениями об Украине

Об этом сообщает Dennik N.

Например, Фицо сказал, что признание принципа территориальной целостности в случае Украины является лишь теорией международного права.

С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но я говорю, что россияне никогда не вернут Крым, россияне никогда не покинут Донбасс и Луганск. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Также премьер Словакии высказался, что "любой мир будет дорого стоить, а россияне побеждают в военном плане".

Кроме того, он упомянул о внеочередном саммите Европейского Совета, на котором по Украине в частности будет обсуждаться вопрос поставки систем ПВО.

Фицо заявил, заявил, что Словакии больше нечего дать Украине. Более того, он раскритиковал предыдущую власть за предоставление Украине системы С-300, заявив, что никогда бы этого не сделал.

Однако если на саммите будут представлены положения о том, что такая поддержка является двусторонним вопросом, Фицо не нападет на них. Поделиться

Юрова бросила публичный вызов Фицо

Как отметила вицеглава ЕК Вера Юрова, каждый, кто пытается ослабить помощь Украине, даже посредством заявлений, "по сути помогает Кремлю".

Тот, кто распространяет российскую пропаганду, например, говоря, что украинцы начали войну, действительно предает своих союзников в Европейском Союзе… Мы все хотим мира. Но мы не хотим мира, означающего капитуляцию Украины. Мы не столь слабы.

Как откровенно признается европейская политика, она рассчитывала на более мощную реакцию со стороны своих коллег в ЕС после скандальных заявлений Роберта Фицо.

Однако пристыдил приспешника Путина лишь премьер-министр Польши Дональд Туск.

Вера Юрова также обратила внимание, что это не зона компетенции Европейской комиссии.