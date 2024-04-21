Украина поразила в Крыму старейший корабль ЧФ РФ "Коммуна" — видео
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Украина поразила в Крыму старейший корабль ЧФ РФ "Коммуна" — видео

корабль ЧФ РФ "Коммуна"
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Источник:  online.ua

Утром в Севастополе снова раздавались громкие взрывы. Как оказалось, под удар попало еще одно российское судно.

В Крыму горит еще один вражеский корабль

Первоначально российские захватчики заявили о ракетной атаке на пароход.

Сразу появилась информация о том, что Керченский мост был перекрыт, а в бухте Севастополя прогремели взрывы.

Более того, на полуострове сразу объявили ракетную опасность.

На севере Севастополя, как отмечают местные телеграммы, было много пожарных машин. По предварительным данным, они двигались в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.

Как утверждают российские пропагандисты, ракета попала в спасательное судно "Коммуна".

Что важно понимать, именно "Коммуна" – старейший корабль Военно-морского флота России. Это самый старый спасатель подводных лодок. В первый раз Россия спустила его на воду в 1915 году.

Кроме того, указано, что это старейшее в мире судно, фактически находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания.

Местный гауляйтер Развожаев официально подтвердил, что ракета летела в сторону одного из российских кораблей.

Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отразили атаку противокорабельной ракеты. От упавших обломков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали, - заявил он.

Вооруженные Силы Украины события в Крыму пока не комментировали.

Буданов анонсировал уничтожение Крымского моста

Как отметил шеф украинской разведки Кирилл Буданов, незаконно построенный Крымский мост остается целью для украинских военных.

Глава ГУР обращает внимание на то, что российские оккупанты пытаются держать усиленную оборону моста.

Тем не менее, украинская разведка и другие профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и защищают. Но все над этим работают, – подчеркнул Буданов.

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