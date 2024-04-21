В Крыму в результате ракетной атаки вспыхнул пароход — видео

В оккупированном Севастополе 21 апреля раздавались мощные взрывы. Позже оккупанты заявили о ракетной атаке на пароход.

Что известно о ракетной атаке в Крыму

В сети пишут, что Крымский мост перекрыли, а в бухте Севастополя раздались взрывы. В Крыму объявлена оккупантами ракетная опасность.

На севере Севастополя, сообщают подписчики, было много пожарных машин. Предварительно в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.

Позже так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что якобы "на одном из кораблей военные отразили атаку противокорабельной ракеты".

Начался пожар якобы от упавших обломков. Однако судя по видео и комментариям на нем, ракета ударила точно по пароходу РФ.

Кроме этого партизаны движения "АТЕШ" сообщили о значительных потерях россиян в результате атаки.

У россиян в Севастополе очередные потери. Пока что можем подтвердить несколько 200х. Много 300х. Кареты скорой помощи продолжают прибывать, –отмечает движение. Поделиться

Предыдущие взрывы в Крыму

В ночь с 16 на 17 апреля Силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым.

В результате, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Все это нанесло вражеским войскам неожиданные потери в вооружении и военной технике, боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился, — пишут в Генштабе.

В Джанкое находится военный аэродром, который используют россияне. Из открытых источников известно, что там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. По предварительным данным, речь идет о трех авиационных эскадрильях.