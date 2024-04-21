У Криму внаслідок ракетної атаки спалахнув пароплав — відео
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У Криму внаслідок ракетної атаки спалахнув пароплав — відео

бухта
Джерело:  online.ua

В окупованому Севастополі 21 квітня лунали потужні вибухи. Пізніше окупанти заявили про ракетну атаку на пароплав.

Що відомо про ракетну атаку в Криму

У мережі пишуть, що Кримський міст перекрили, а у бухті Севастополя пролунали вибухи. У Криму наразі оголошена окупантами ракетна небезпека.

На півночі Севастополя, повідомляють підписники, було багато пожежних машин. Попередньо в бік Сухарної бухти або бухти Голландія.

Пізніше так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що нібито "на одному з кораблів військові відбили атаку протикорабельної ракети".

Почалася пожежа нібито від уламків, що впали. Проте судячи з відео та коментарів на ньому, ракета вдарила точно по пароплаву РФ.

Окрім цього партизани руху “АТЕШ” повідомили про значні втрати росіян внаслідок атаки .

У росіян у Севастополі чергові втрати.Поки що можемо підтвердити про кілька 200х. Багато 300х. Карети швидкої допомоги продовжують прибувати, — зазначає рух.

Попередні вибухи в Криму

У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився, — пишуть у Генштабі.

У Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.

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