Військові РФ активізували будівництво оборонних укріплень по всьому Криму — АТЕШ

Російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території Криму, у тому числі біля берегової лінії, на адмінкордоні з Херсонщиною та в центрі півострова.

Партизани розвідали ситуацію в окупованому Криму

Агенти руху виявили нові окопи, а також інформують про те, що окупанти зміцнюють старі окопи та посилюють охорону логістичних об'єктів у Криму.

На думку партизан, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників.

Новини про швидке надходження на озброєння СОУ балістичних ракет ATACMS дуже турбують російську владу. Адже ці ракети, у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами, можуть знищити так званий "Кримський міст", що кардинально змінить ситуацію на полі бою, — припускають партизани. Поширити

Що відомо про попередні вибухи в Криму

У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився, — пишуть у Генштабі.

У Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.