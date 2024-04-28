Партизани “Атеш” проникли на територію однієї з найбільш захищених нафтобаз злочинної армії РФ в окупованому Криму.

Що відомо про одну з найбільш захищених нафтобаз РФ в окупованому Криму

Зазначається, що партизани протягом кількох місяців слідкували за однією з найбільших нафтобаз, які використовує окупаційна армія РФ в Джанкої.

Протягом багатьох місяців, починаючи з кінця минулого року, наші агенти проводили розвідку та стеження за нафтобазою у Джанкої, — йдеться у повідомленні “Атеш”. Поширити

Зокрема, партизанам вдалось встановити логістичні маршрути і техніку, якою російські окупанти перевозять нафтопродукти з нафтобази в Джанкої.

Територія нафтобази огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер.

Вони встановлені як на видних місцях, так і в точках для прихованої відеофіксації, що демонструє, наскільки окупанти цінують цей об'єкт, — підкреслюють в “Атеш”. Поширити

Зазначається, що партизани вже передали всю зібрану інформацію українським військовим.

Що відомо про останні інциденти із “бавовною” в Криму

Кримські Telegram-канали повідомляють, що вніч на 28 квітня на території окупованого Росією Криму пролунала низка потужних вибухів.

Зазначається, що було зафіксовано не менше 10 потужних вибухів у Раздольненському районі, що межує з Джанкойським на півночі Криму.

За словами місцевих жителів, від вибухів в них дрижали вікна.

Також повідомляли про звуки вибухів у Джанкої та Джанкойському районі.

Російські ЗМІ повідомляють, що вночі противник атакував підрозділи ППО на мисі Тарханкут ракетами ATACMS, попередньо з касетною бойовою частиною.

Цікаво, що росіяни попередили про те, що обстріли можуть посилитись.