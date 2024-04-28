Партизани “Атеш” проникли на територію однієї з найбільш захищених нафтобаз злочинної армії РФ в окупованому Криму.
Що відомо про одну з найбільш захищених нафтобаз РФ в окупованому Криму
Зазначається, що партизани протягом кількох місяців слідкували за однією з найбільших нафтобаз, які використовує окупаційна армія РФ в Джанкої.
Зокрема, партизанам вдалось встановити логістичні маршрути і техніку, якою російські окупанти перевозять нафтопродукти з нафтобази в Джанкої.
Територія нафтобази огороджена, її постійно патрулюють і по всьому периметру розташовані десятки камер.
Зазначається, що партизани вже передали всю зібрану інформацію українським військовим.
Що відомо про останні інциденти із “бавовною” в Криму
Кримські Telegram-канали повідомляють, що вніч на 28 квітня на території окупованого Росією Криму пролунала низка потужних вибухів.
Зазначається, що було зафіксовано не менше 10 потужних вибухів у Раздольненському районі, що межує з Джанкойським на півночі Криму.
За словами місцевих жителів, від вибухів в них дрижали вікна.
Також повідомляли про звуки вибухів у Джанкої та Джанкойському районі.
Російські ЗМІ повідомляють, що вночі противник атакував підрозділи ППО на мисі Тарханкут ракетами ATACMS, попередньо з касетною бойовою частиною.
Цікаво, що росіяни попередили про те, що обстріли можуть посилитись.
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