По словам военного эксперта Олега Жданова, даже самые современные российские системы ПВО не способны отразить атаки американских дальнобойных ракет ATACMS, уже поступающих на вооружение украинских военных от США.

Крымский мост обречен после получения Украиной ATACMS от США?

Применение ATACMS — гарантированное уничтожение цели. Вот в чем фишка. Почему рашистское командование так сильно опасалось появления этих ракет. Они успевают ее только увидеть, и никто не успевает ее перехватить, подчеркнул Жданов. Поделиться

По его словам, оккупационная армия РФ в срочном порядке приняла на вооружение новые системы ПВО ЗРК С-500.

Речь, как отмечает аналитик, идет о 4-6 установках этих ЗРК, разместившихся для охраны Крымского моста.

Российские конструкторы не смогли изменить принцип работы ЗРК (С-300, С-400, С-500). Вопрос в том, что эти комплексы неконтактны. Это означает, что вылетевшая из комплекса противоракета взрывается в районе цели, создавая облако осколков, и баллистической ракете эти осколки "до лампочки", — объясняет Жданов. Поделиться

Именно эта характеристика российских ЗРК и делает ракеты ATACMS фактически неистребимыми для российских войск.

Недаром наши главы спецслужб говорили о том, что Крымскому мосту недолго осталось стоять, добавил аналитик. Поделиться

В Пентагоне разрешили ВСУ избивать ATACMS по Крыму

По словам чиновников из Минобороны США, украинские военные смогут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

Представители Совета нацбезопасности США при Белом доме отмечают, что подавляющая часть слишком отложенных поставок оружия Украине должна быть использована для укрепления обороноспособности ВСУ.

Отмечается, что использование дальнобойных ракет ATACMS позволит украинским военным глубже проникнуть в оккупированные Россией части Украины и наносить удары по узлам снабжения оккупационной армии РФ на юго-востоке.

Ракетные системы ATACMS также позволят Украине усилить давление на оккупированный Россией Крым.