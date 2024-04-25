По словам военного эксперта Олега Жданова, даже самые современные российские системы ПВО не способны отразить атаки американских дальнобойных ракет ATACMS, уже поступающих на вооружение украинских военных от США.
Крымский мост обречен после получения Украиной ATACMS от США?
По его словам, оккупационная армия РФ в срочном порядке приняла на вооружение новые системы ПВО ЗРК С-500.
Речь, как отмечает аналитик, идет о 4-6 установках этих ЗРК, разместившихся для охраны Крымского моста.
Именно эта характеристика российских ЗРК и делает ракеты ATACMS фактически неистребимыми для российских войск.
В Пентагоне разрешили ВСУ избивать ATACMS по Крыму
По словам чиновников из Минобороны США, украинские военные смогут использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.
Представители Совета нацбезопасности США при Белом доме отмечают, что подавляющая часть слишком отложенных поставок оружия Украине должна быть использована для укрепления обороноспособности ВСУ.
Отмечается, что использование дальнобойных ракет ATACMS позволит украинским военным глубже проникнуть в оккупированные Россией части Украины и наносить удары по узлам снабжения оккупационной армии РФ на юго-востоке.
Ракетные системы ATACMS также позволят Украине усилить давление на оккупированный Россией Крым.
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